17.02.2022 09:22 Евгений Клочко

Международный день кота 17 февраля. Интересные факты о домашних любимцах

Без сомнений, котик сделает ваш дом более уютным, а жизнь хозяев - еще немного счастливее. Особенно с новым жильцом подружатся дети и старики.

17 февраля вся Европа отмечается день кота (день кошки). Это праздник неофициальный, он призван в который раз обратить внимание общества на проблемы кошачих.

Этот праздник был создан по инициативе итальянского журналиста Клауди Ангелетти и отмечают с 1992 года - 17 февраля. Это конечно же не официальный или государственный, а скорее народный и общественный праздник. Выбор дня был связан с февралем месяцем именно потому, что этот период находился под знаком Водолея (знак зодиака), который характеризуется в итальянской культурной традиции, как знак свободных и независимых духов.

Дело в том, что во времена инквизиции, особенно кошек и котов черного цвета, активно истребляли, считая их помощниками злых сил, духов злобы поднебесной, что обитают в воздухе.

Несмотря на старания зооактивистов, до сих пор в разных уголках мира остается много бездомных кошек. Но для государств, где зимы холодные, этот вопрос стоит особенно остро.

Коты и кошки - удивительно добрые и грациозные, мудрые и ласковые животные, очень доверчивые и внимательные не только к самим себе, но и к нам, стараются быть навязчивыми только по-хорошему, требовательно уважают свободу. И шаг им на встречу, позволяет всем нам ещё раз напомнить об очень важных вещах, которые нами часто упускаются.

О том, что каждый из нас также может быть чуточку свободнее и раскованнее в своей доброте, что мы вполне в силах помочь тем, кто доверился нам, что жизнь может быть полна взаимопонимания и уютной теплоты, красоты, что жизнь очень прекрасна и замечательна!

Как отметить день кота и самые интересные факты о кошках, читайте далее.

День кота 2022 - как отметить

Идеальный способ отметить день кота - взять бездомного хвостатого из приюта. Однако вам не стоит опасаться - там содержаться стерилизованные животные, они проходят обязательный осмотр у ветеринаров.

Несомненно что котик сделает дом более уютным, а жизнь хозяев - еще счастливее. Особенно с новым жильцом подружатся дети и старики.

Если у вас нет возможности приютить кошку, можно быть полезными по-другому. Наверняка вы видели на улице бездомных кошек и котов. Сейчас их жизнь находится в опасности, так как за окном "не месяц май". Приютите их хотя бы временно в подъезде. Постелите на картонку старый плед, затем налейте воды и покормите питомца. Так вы совершите очень доброе дело.

Подкармливать кошек на улице не будет лишним круглогодично. Лучше всего покупать корм в магазине, пусть и недорогой. Но можно также выносить и обычную еду с хорошим сроком годности.

Интересные факты о кошках

Когда кот трется о человека, так он помечает свою территорию. Если это происходит регулярно, можете быть уверены: кошка считает, что вы - ее собственность.

Один из самых распространенных мифов: коты любят молоко. Большинство - не любят.

Да, коты действительно думают, что ваша квартира принадлежит им. А вы в ней живете, чтобы ухаживать за ними.

99% хозяев разговаривают со своими котами. Многие это скрывают.

Коты нередко наблюдают за тем, как их хозяин купается в ванной. Вода для кошки - это опасность. Животное наблюдает и контролирует, чтобы с вами все было хорошо.

Пот у кошек выделяется только на подушечках лап. Вся остальная часть животного не потеет.

Коты развивают скорость 49 километров в час.

Один из самых эмоциональных моментов в жизни кошки - когда хозяин приходит домой. Животное встречает вас у двери не только потому что хочет есть, но и демонстрируя свою радость от встречи.

Кошки в привычном для нашего глаза виде появились около 12 миллионов лет назад.

Сегодня в мире живет около 500 миллионов котов.

Доказано, что коты могут любить своих хозяев. Но проявляют они это по-своему: с каким членом семьи кошка чаще всего в физическом контакте (например, у кого спит в ногах), тот и самый любимый для животного.

Кошки снижают риск инфарктов и инсультов у своих владельцев на треть.

Коты-мальчики чаще левши, кошки-девочки – правши.

Мяуканье кошек состоит из 100 интонаций, а гавканье собаки - всего из десяти.

Около 70% своей жизни кошки спят.

Нос у кошек уникальный - так же, как у человека отпечаток пальцев.

Существуют кошки, которые выжили после падения с 230-метровой высоты.

Коты не способны чувствовать вкус сладкого. Хотя обоняние у них в 14 раз сильнее, чем у человека.

Лучше всего кошки реагируют на человеческий звук "с", поэтому выбирайте кличку с ним в составе. В целом же коты всегда распознают голос хозяина, но часто делают вид, что вообще не слышат - им просто лень.

Когда кошка довольна, она выпускает и втягивает когти на передних лапах.