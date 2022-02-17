В Харькове отключат отопление 17 февраля: адреса

Подача отопления в части домов Индустриального и Московского районов Харькова будет временно прекращена в четверг, 17 февраля.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", передает РЕДПОСТ.
В Индустриальном районе для устранения дефектов трубопровода по улице Мира, 54 отключат отопление 17 февраля до 18:00 по адресам:
В Московском районе для устранения дефектов трубопровода по проспекту Юбилейному, 38 отключат отопление 17 февраля до 17:00 по адресам:
Кроме того, в Холодногорском районе до 16:00 будет отключено отопление в жилом доме по улице Благовещенской, 38Д из-за установки теплового счетчика.
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
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