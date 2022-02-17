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17.02.2022  08:55   Рита Парфенова

Повышение пенсий в Украине в марте 2022: названы суммы

С 1 марта 2022 года украинским пенсионерам предусмотрена индексация пенсий, но на разные суммы.

Повышение пенсий в марте 2022 года

Пенсионные выплаты будут проиндексированы более чем для 10 миллионов украинцев. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает РЕДПОСТ

Для 8 миллионов человек, получающий повышенные страховые пенсии, назначенные до 2019 года, средний размер повышения составит около 360 гривен. При этом минимальный размер повышения составит 100 гривен.

Для людей с инвалидностью из числа пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС средний размер повышения пенсий составит около 1 100 гривен.

Впервые с применением этого показателя вырастут пенсии военным. В результате, повышение получат полмиллиона получателей, и средний размер такого повышения составит 705 гривен.

Ежемесячные компенсационные выплаты, выплачиваемые дополнительно к пенсии, для людей старше 75 лет также повышаются. Это коснется 2,2 миллионов человек. Соответственно, лица 80+ получат уже 570 гривен вместо 500, а лица в возрасте от 75 до 80 лет получат 456 гривен вместо 400.

Страховые пенсии для каждого человека в стране должны повышаться. Сегодня страховые пенсии одного миллиона человек согласно действующему законодательству не подпадали под индексацию, поскольку были назначены в течение трех последних лет. Для таких людей с 1 марта 2022 установили ежемесячную доплату 135 гривен. Это дополнительно к 100 гривнам, которые уже были установлены в прошлом году на основании решения Правительства с 2021 года.

Также установлены минимальные пенсионные гарантии и социальные выплаты для наиболее уязвимых слоев населения на уровне выше прожиточного минимума, предусмотренного Государственным бюджетом на 2022 год для лиц, потерявших трудоспособность.

Напомним, в Украине на законодательном уровне предусмотрен досрочный выход на пенсию определенным категориям граждан.

Источник:   КМУ
 Тэги:  пенсия, повышение, харьков
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