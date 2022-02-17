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17.02.2022  08:34   Рита Парфенова

Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 17 февраля. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

  • ул. Валентиновская (Блюхера), 45 (п. №1, стояк) до 17:00 17 февраля,
  • ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (стояк),
  • ул. Валентиновская (Блюхера), 23-в (п. №6, стояк) до 20:00 17 февраля.

Немышлянский район:

  • проезд Стадионный, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 18 февраля.

Новобаварский район:

  • ул. Власенко, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 17 февраля.

Холодногорский район:

  • ул. Счастливая, 21 20,
  • ул. Юннатов, 1,
  • ул. Огаревская, 11,
  • ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-в (п. №., стояк) до 20:00 17 февраля.

Шевченковский район:

  • ул. Деревянко, 4 (п. №3, стояк),
  • пр. Победы, 70 (п. №9, стояк),
  • ул. Отакара Яроша, 61 (п. №7),
  • ул. Клочковская, 193-б (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 17 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 16 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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