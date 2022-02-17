17.02.2022 08:27 Рита Парфенова

Энергосистему Украины на три дня переведут в изолированный режим

24-26 февраля объединенная энергосистема (ОЭС) Украины будет проходить испытания, которые проводятся в рамках подготовки к синхронизации объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.

Как сообщили в НЭК «Укрэнерго», в эти даты пройдет первый этап испытания энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем России, Беларуси и сети ENTSO-E режиме. К этому времени ОЭС Украины будет объединена с «островом Бурштынской ТЭС», две части энергосистемы Украины будут работать синхронно, передает РЕДПОСТ.



«Испытания в изолированном режиме и предстоящая синхронизация энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы будут осуществляться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Результаты тестирований станут основанием для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами», — говорится в сообщении.



Операции для временного отсоединения «острова Бурштынской ТЭС» от энергосистемы ENTSO-E и присоединения его к ОЭС Украины начнутся утром 23 февраля. После их завершения будут выполняться операции по временному отсоединению ОЭС Украины от энергосистем России и Беларуси. Сообщается, что возврат энергосистемы Украины на параллельную работу с указанными энергосистемами намечен на 27 февраля.



«Работа в изолированном режиме не является стресс-тестом для энергосистемы. Цель испытаний — продемонстрировать способность энергосистемы поддерживать необходимую частоту 50 Гц в разных режимах работы. Тестирование предполагает поочередное проведение отключения генерации и нагрузки», — подчеркнули в «Укрэнерго».



Отмечается, что работа всех видов генерации на время изолированной работы спланирована таким образом, чтобы обеспечивать максимально эффективную работу энергосистемы с необходимыми объемами резервов и рациональным использованием топлива. Кроме того, «Укрэнерго» приняло все необходимые меры для обеспечения полноценного функционирования рынка электроэнергии в режиме одной торговой зоны во время изолированной работы.

Напомним, дефицит ископаемого топлива на складах с большой долей вероятности может привести к подорожанию электроэнергии для части потребителей и веерным отключениям электроэнергии.