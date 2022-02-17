17.02.2022 08:10 Рита Парфенова

В Украине дорожает мобильная связь: какие операторы поднимают тарифы

Оператор сотовой связи Vodafone объявил о повышении тарифов в марте 2022 года.

Многие абоненты уже получили SMS-оповещение об увеличении стоимости услуг оператора на 20 – 40 гривен в месяц, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Today.ua.



Тарифный план Vodafone SuperNet Start с марта текущего года планируют повысить со 125 до 145 гривен. Рост тарифа составит 20 гривен в месяц. При этом название тарифа изменят на Vodafone SuperNet Start 2021, из пакета исключат услугу Online Pass – безлимитный доступ к популярным приложениям, но увеличат количество минут для звонков по Украине и предоставят больший объем интернета.



Тарифный план Vodafone SuperNet Unlim также ждут изменения с 1 марта 2022 года. Месячная абонплата увеличится на 40 гривен, с 260 до 300 гривен. К тому же, популярная услуга Online Pass больше не будет входить в пакет.



Владельцам тарифного плана joice, абонплата которого составляет 120 гривен в месяц, Vodafone предлагает перейти на 4G Smart М, который дороже на 30 гривен.

Напомним, ранее мы писали, что Vodafone повысит цены на связь для абонентов, использующих нишевые архивные тарифные планы – они уже недоступны для подключения.