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17.02.2022  08:10   Рита Парфенова

В Украине дорожает мобильная связь: какие операторы поднимают тарифы

Оператор сотовой связи Vodafone объявил о повышении тарифов в марте 2022 года.

Vodafone объявил о повышении тарифов на телефонную связь и интернет

Многие абоненты уже получили SMS-оповещение об увеличении стоимости услуг оператора на 20 – 40 гривен в месяц, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Today.ua.

Тарифный план Vodafone SuperNet Start с марта текущего года планируют повысить со 125 до 145 гривен. Рост тарифа составит 20 гривен в месяц. При этом название тарифа изменят на Vodafone SuperNet Start 2021, из пакета исключат услугу Online Pass – безлимитный доступ к популярным приложениям, но увеличат количество минут для звонков по Украине и предоставят больший объем интернета.

Тарифный план Vodafone SuperNet Unlim также ждут изменения с 1 марта 2022 года. Месячная абонплата увеличится на 40 гривен, с 260 до 300 гривен. К тому же, популярная услуга Online Pass больше не будет входить в пакет.

Владельцам тарифного плана joice, абонплата которого составляет 120 гривен в месяц, Vodafone предлагает перейти на 4G Smart М, который дороже на 30 гривен.

Напомним, ранее мы писали, что Vodafone повысит цены на связь для абонентов, использующих нишевые архивные тарифные планы – они уже недоступны для подключения.

Источник:   Today.ua
 Тэги:  мобильная связь, подорожание, vodafone, харьков
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