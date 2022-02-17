17.02.2022 08:00

17 февраля: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты.

Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир. День спонтанного проявления доброты ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. Наиболее известен он в странах Западной Европы и в США, где в этот День во многих городах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели.



Этот праздник помогает понять, насколько наши поступки влияют на других людей. Добрые дела «заразны»: когда мы помогаем кому-то, этот человек в знак благодарности помогает кому-то еще – идет цепная реакция доброты. Так давайте сделаем спонтанные проявления доброты нашей ежедневной привычкой, и тогда мир обязательно станет чуточку добрее!



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В третий четверг февраля отмечается Всемирный день управления информацией. Этот праздник тесно связан с другим – Всемирным днём информации, который приходится ежегодно на 26 ноября.



Если нобрьский праздник призван подчеркнуть важность информации в современном мире, то сегодняшняя дата посвящена анализу информации, её защите, вариантам подачи или преподнесения, хранения.



Приметы дня



В этот день почитается память преподобного Николая Студийского. Этот день известен как начало звериных (волчьих) свадеб, поэтому святого Николая Студийского называли «волчьим сватом». Этот день считается одним из самых холодных в феврале — стоят сильные морозы, и идет снег: «На Николу Студеного снегу навалит гору». Эти морозы называются никольскими. Наши предки 17 февраля обращали внимание на еловые ветки: если длинные сухие еловые ветви сгибаются — будет метель, а если распрямляются — погода будет благоприятной.



Также в этот день...



В 1852 году Эрмитаж открыли для публики.



1876 – День рождения консервированных сардинок. Джулиус Вольф из Истпорта (штат Мэн, США) впервые приготовил эту незамысловатую, но вкусную закуску.



1904 – в Милане состоялась премьера оперы Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-Сан»), при этом она завершилась полным провалом.



1906 – родилась Агния Барто, русская советская писательница и детская поэтесса.



1938 – на Соловецких островах во время Большого террора в СССР совершено массовый расстрел заключенных Соловецкой тюрьмы (казнены почти 200 человек в течение суток).



1947 – учреждена Международная ассоциация юристов.



1947 – радиостанция «Голос Америки», основанная в 1942 году для разъяснения американской политики и поднятия морального духа ее союзников в Европе, Азии и Африке, провела свою первую радиотрансляцию на русском языке на Советский Союз.



1955 – Одесская кинофабрика преобразована в Одесскую киностудию художественных фильмов



1962 – катастрофическое наводнение в результате шторма в бассейне нижней Эльбы и во всем северо-морском побережье Германии. В одном только Гамбурге погибло 314 человек.



1963 – родился Майкл Джордан, игрок НБА. Считается величайшим баскетболистом всех времен.



1965 – родился Майкл Бэй, американский режиссер («Плохие парни, 1-2», «Трансформеры, 1-3»).



1967 – родился Евгений Гришковец, российский писатель, драматург, режиссер и актер.



1972 – группа «Pink Floyd» завершила свое турне по Англии с премьерой новой программы «Eclipse», которая через год превратится в их известную пластинку «The Dark Side of the Moon».



1981 – родилась Пэрис Хилтон, американская скандальная светская львица, актриса и фотомодель.



1981 – родился Джозеф Гордон-Левитт, американский актер.



1983 – «день рождения» языка программирования Ада.



1994 – руководители МВД стран СНГ подписали «Соглашение о взаимодействии в борьбе с организованной преступностью».



2000 – дата официального представления новой ОС Windows 2000 корпорацией Microsoft.



2008 – Косово провозгласило независимость от Сербии. К концу года его признали 69 государств.



2015 – Война на востоке Украины: в окруженном Дебальцево жестокие уличные бои. Часть города захвачена российско-террористическими войсками.



2015 – Евросоюз впервые с начала российско-украинского конфликта официально признал участие в нем войск РФ.



Именины отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.