17.03.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік обкрадав підприємства

Прокурори довели, що раніше неодноразово судимий за крадіжки чоловік у грудні 2019 року знову вчинив низку злочинів, передає РЕДПОСТ .

Чоловік незаконно проник на територію складу хлібоприймального підприємства в селі Беспалівка Чугуївського (колишнього Зміївського) району, та викрав звідти близько 700 кг зерна кукурудзи.

Крім того встановлено, що засуджений викрав сейсмічне обладнання для виконання сейсморозвідувальних робіт з території підприємств, розташованих у селі Пасіки та селі Беспалівка.

Загальна сума матеріальної шкоди, завданої діями чоловіка, складає майже пів мільйона гривень.

Зловмиснику призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Зміївський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали чоловіка, який два роки бігав від правосуддя.



