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17.03.2023  11:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік обкрадав підприємства

Прокурори довели, що раніше неодноразово судимий за крадіжки чоловік у грудні 2019 року знову вчинив низку злочинів, передає РЕДПОСТ .

крадіжка
 
Чоловік незаконно проник на територію складу хлібоприймального підприємства в селі Беспалівка Чугуївського (колишнього Зміївського) району, та викрав звідти близько 700 кг зерна кукурудзи. 
 
Крім того встановлено, що засуджений викрав сейсмічне обладнання для виконання сейсморозвідувальних робіт з території підприємств, розташованих у селі Пасіки та селі Беспалівка. 
 
Загальна сума матеріальної шкоди, завданої діями чоловіка, складає майже пів мільйона гривень.
 
Зловмиснику призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.  
 
Обвинувальний вирок виніс Зміївський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали чоловіка, який два роки бігав від правосуддя.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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