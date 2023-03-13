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13.03.2023  12:05   Рита Парфенова

Під Харковом чоловік підірвався на міні «Пелюстка»

На Харківщині в Ізюмському районі чоловік підірвався на міні.

міна пелюстка

Надзвичайна подія трапилася 13 березня у селі Сніжківка Ізюмського району, передає РЕДПОСТ з посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області

40-річний чоловік травмувався, наступивши на протипіхотну міну «Пелюстка».

У результаті він отримав міно-вибухову травму правої стопи. Наразі постраждалий перебуває в лікарні.

Рятівники в котрий раз закликають усіх мешканців області бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілого предмета не можна його чіпати. Повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом рибалка підірвався на розтяжці.
 
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Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  міна, харків
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