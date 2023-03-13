Під Харковом чоловік підірвався на міні «Пелюстка»

На Харківщині в Ізюмському районі чоловік підірвався на міні.
Надзвичайна подія трапилася 13 березня у селі Сніжківка Ізюмського району, передає РЕДПОСТ з посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області
40-річний чоловік травмувався, наступивши на протипіхотну міну «Пелюстка».
У результаті він отримав міно-вибухову травму правої стопи. Наразі постраждалий перебуває в лікарні.
Рятівники в котрий раз закликають усіх мешканців області бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілого предмета не можна його чіпати. Повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".
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