24.02.2023 17:10 Дмитро Колонєй

Співробітництво з ворогом: на Харківщині арештовано майно громадянина РФ на мільйони

Арешт майна здійснено з подання прокуратури Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, встановлено, що власником приватного підприємства, розташованого по вул. Плитковій у Харкові, є громадянин країни-агресорки. Основним видом діяльності компанії є виробництво бетонних розчинів, готових для використання.

Під час проведення досудового розслідування правоохоронцями встановлено значний ризик прийняття рішень керівництвом підприємства у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

22 лютого 2023 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора та арештував 8 нежитлових будівель загальною площею понад 7100 кв. м та вартістю понад 2 млн грн, що належать вказаному підприємству.

Наразі вживаються заходи щодо передачі вказаного майна до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.



