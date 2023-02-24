24.02.2023 17:00 Віталій Хінєвіч

Харківські медики розповіли про порятунок маленьких пацієнтів під час повномасштабної війни росії проти України

За рік повномасштабного вторгнення росії в Україну медичні працівники дитячої клінічної лікарні №1 врятували 90 дітей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Харківську обласну дитячу клінічну лікарню№ 1».

На сторінці у Facebook медичного закладу зазначено, що першою дитиною, яка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу, був 15-річний Олександр. Хлопчик отримав уламкові проникаючі поранення грудної клітини, з ушкоджень обох часток легень.

Медичний персонал лікарні в терміновому порядку провів дуже складну операцію на легенях дитини. Лікарі видалили з тіла маленького пацієнта уламок.

«Підвальні приміщення лікарні пристосовуються під укриття, лікування хворих, харчування. Прийнято рішення дозволити перебування рідним, дітям, домашнім тваринам наших медичних працівників разом в лікарні.

Робляться запаси води, їжі, палива для генераторів, застосовується новий режим роботи працівників вахтовим методом.

Ми тоді, 24.02.2022 року, навіть не уявляли, що завтра 25.02.2022 року лікарня буде обстріляна, потрощені вікна в головному корпусі, поліклініці, грудному, материнському, переходах між корпусами, буде поранено працівника кисневої станції»,- йдеться у повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що реальні історії харківської фельдшерки стали основою нового українського телесеріалу.



