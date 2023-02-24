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24.02.2023  17:00   Віталій Хінєвіч

Харківські медики розповіли про порятунок маленьких пацієнтів під час повномасштабної війни росії проти України

За рік повномасштабного вторгнення росії в Україну медичні працівники дитячої клінічної лікарні №1 врятували 90 дітей.

Харківські лікарі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Харківську обласну дитячу клінічну лікарню№ 1».
 
На сторінці у Facebook медичного закладу зазначено, що першою дитиною, яка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу, був 15-річний Олександр. Хлопчик отримав уламкові проникаючі поранення грудної клітини, з ушкоджень обох часток легень.
 
Медичний персонал лікарні в терміновому порядку провів дуже складну операцію на легенях дитини. Лікарі видалили з тіла маленького пацієнта уламок. 
 
«Підвальні приміщення лікарні пристосовуються під укриття, лікування хворих, харчування. Прийнято рішення дозволити перебування рідним, дітям, домашнім тваринам наших медичних працівників разом в лікарні. 
 
Робляться запаси води, їжі, палива для генераторів, застосовується новий режим роботи працівників вахтовим методом. 
 
Ми тоді, 24.02.2022 року, навіть не уявляли, що завтра 25.02.2022 року лікарня буде обстріляна, потрощені вікна в головному корпусі, поліклініці, грудному, материнському, переходах між корпусами, буде поранено працівника кисневої станції»,- йдеться у повідомленні.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що реальні історії харківської фельдшерки стали основою нового українського телесеріалу.


Источник:   Харківська обласна дитяча клінічна лікарня № 1
 Тэги:  агрессия россии, харків, медицина
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