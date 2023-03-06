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06.03.2023  19:20   Дмитро Колонєй

У Харкові заарештували майно підприємця з РФ, який співпрацював з агресором

На майно фармацевтичної компанії, розташованої у Харкові, та корпоративні права її засновника-росіянина накладено арешт за клопотанням прокуратури.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, службові особи одного з ТОВ у м. Харкові, основним видом діяльності якого є оптова торгівля фармацевтичними товарами, співпрацювали з країною-агресором.
 
Один із засновників підприємства — громадянин РФ, який має прямий вирішальний вплив при прийнятті рішень. Він отримує в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ та сплачує податки до російського бюджету, фінансуючи війну в Україні.
 
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права засновника-громадянина РФ у сумі 150 тис. грн, на 36 транспортних засобів, що зареєстровані на ТОВ, орієнтовною вартістю близько 18 млн грн, та на 1/2 частку нежитлової будівлі загальною площею майже 24 тис. кв. м, що належить на праві спільної часткової власності засновнику ТОВ-росіянину. У вказаній будівлі зареєстровано та фактично здійснює свою діяльність підприємство. 
 
Прокурорами обґрунтовано, що існує значний ризик, що вищезазначені автомобілі та нежитлова будівля можуть бути передані в якості матеріальних ресурсів російській армії або використані для провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. 
 
Жовтневий районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора. 
 
Наразі триває передача арештованого майна в управління АРМА.
 

Тэги:  арешт, агрессия россии, харків
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