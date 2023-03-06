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06.03.2023  19:43   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники усунули десятки дефектів

Про виконання заявок щодо мереж центрального опалення та гарячого водопостачання розповіли у КП "Харківські теплові мережі".

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП "ХТМ", тепловики усунули 64 дефекти на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання. Так, з п’ятниці по неділю комунальники усунули 23 дефекти. Напередодні працівники підприємства виконали 119 заявок громадян, які надійшли до інформаційно-диспетчерської служби «1562».  
 
Через потепління минулого тижня вдалося закрити 25 шурфів і почати ремонтні роботи на 27-ми нових. Загалом по місту сьогодні у роботі знаходиться 34 розриття. Також триває заміна транзитів, ізоляція зовнішніх та внутрішньобудинкових трубопроводів, встановлення автоматичних розповітрювачів.
 
Нагвдаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновлюють пошкоджений обстрілами будинок.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, тепло, харків, комунальники
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