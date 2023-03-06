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06.03.2023  20:19   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог намагається прорвати оборону наших військ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб  ЗСУ, РФ продовжує вести наступальні дії на Куп’янському напрямку. 
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Водночас противник продовжує утримувати свої підрозділи неподалік державного кордону України. Протягом поточної доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 7 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки.
  • На Куп’янському напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ. Здійснив артилерійські обстріли районів 5 населених пунктів Харківщини:  Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка, Крохмальне.
 
 
 

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Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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