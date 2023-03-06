06.03.2023 20:55 Василь Голосний

Ігор Терехов привітав жінок ще трьох районів Харкова зі святом весни (фото)

Урочисті заходи з нагоди Міжнародного жіночого дня відбулися 6 березня в Основʼянському, Холодногірському та Індустріальному районах.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

З прийдешнім святом усіх жінок привітав Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Напередодні найголовнішого свята для нас, чоловіків, я б хотів щиро подякувати вам за те, що мужньо справляєтеся з усіма викликами сьогодення. Я бажаю вам посмішок, щастя, любові, злагоди у ваших родинах та омріяної перемоги! І я дуже хочу, щоб наступного року свято весни ми відзначали у мирному Харкові та в мирній країні!» - зазначив Ігор Терехов.

Кращим працівницям комунальних установ, підприємств та організацій очільник міста вручив Подяки міського голови.

Фотогалерея



