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06.03.2023  20:55   Василь Голосний

Ігор Терехов привітав жінок ще трьох районів Харкова зі святом весни (фото)

Урочисті заходи з нагоди Міжнародного жіночого дня відбулися 6 березня в Основʼянському, Холодногірському та Індустріальному районах.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
З прийдешнім святом усіх жінок привітав Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
«Напередодні найголовнішого свята для нас, чоловіків, я б хотів щиро подякувати вам за те, що мужньо справляєтеся з усіма викликами сьогодення. Я бажаю вам посмішок, щастя, любові, злагоди у ваших родинах та омріяної перемоги! І я дуже хочу, щоб наступного року свято весни ми відзначали у мирному Харкові та в мирній країні!» - зазначив Ігор Терехов.
 
Кращим працівницям комунальних установ, підприємств та організацій очільник міста вручив Подяки міського голови.

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Источник:   Міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов, поздоровлення
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