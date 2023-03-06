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06.03.2023  21:19   Дмитро Колонєй

Членам проросійських партій заборонять участь у виборах

Відповідний законопроект зареєстрований у Верховній Раді України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Верховну Раду, у парламенті зареєстрували законопроект  «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо обмеження участі осіб, пов’язаних з політичними партіями, діяльність яких заборонена, в управлінні державою).
 
Головне, що пропонує, згідно Пояснювальній записці, закон,- внесення змін до Виборчого кодексу України та Закону України «Про Центральну виборчу комісію», які передбачають встановлення обмеження на 10 років права бути обраним народним депутатом для осіб, пов’язаних з партіями, діяльність яких заборонена - "Опозиційна платформа - за життя", "Партія Шарія" та "Опозиційний блок" та інші.
 
Як готвориться у записці, метою цього закону є забезпечення національної безпеки шляхом тимчасового обмеження участі осіб в управлінні державою через обмеження права бути обраним на строк, який дозволить відбудувати Україну після видворення російських військ за межі України та створити систему протидії інформаційним та іншим загрозам суверенітету та територіальній цілісності України, які можуть реалізувати особи за допомогою участі у політичних партіях.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що парламентарії внесли на розгляд Верховної Ради законопроекти про дозвіл на виїзд з країни під час війни студентам та спортсменам.
 

Источник:   Верховна Рада
 Тэги:  агрессия россии, вибори, заборона участі, україна, проросійські партії
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