06.03.2023 21:47 Дмитро Колонєй
8 Березня: готуємо пісні салати на святковий стіл
Декілька ідей салатів, які зроблять стіл гарним, корисним і смачним.
Як пише РЕДПОСТ
, і в пост можна реалізувати ідеї смачних салатів, тим більше що як вживання овочів і фруктів, так і кулінарна фантазія під обмеження посту не підпадають.
Що варто врахувати
-
Для смаку варто додати в салати насіння кунжуту та льону (мелені або цілісні); попередньо замочений у воді ізюм, гарбуз; груші, яблука;
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мед; сухофрукти; часник; перець; зелень; соєвий соус.
-
Для посилення смаку готового салату можна дати йому настоятися протягом кількох годин.
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За цей час інгредієнти віддадуть деяку кількість соку і смак стане більш насиченим.
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Заправкою з насиченим та пікантним смаком можуть стати змішані в рівних кількостях мед та соєвий соус
Пісний салат "Весняна крапель"
Цей салат можна заправити як пісним майонезом, так і лимонним соком, але тоді закуску не завадить підсолити.
Як варіант салат варто подавати в креманках, попередньо постелівши в них салатне листя
Продукти:
-
редиска – 150 г;
-
свіжі огірки – 0,3 кг;
-
зелена цибуля – 30 г;
-
консервований або відварений зелений горошок – 150 г;
-
пісний майонез – до смаку.
Покроковий рецепт приготування
-
Помити овочі, дати їм висохнути.
-
Нарізати редис і огірок кубиками.
-
Дрібно нарізати цибулю.
-
Підготувати зелений горошок.
-
З'єднати овочі із зеленню та горошком,
Пісний салат «Вітамінний бум» без олії
-
Салат не варто ні солити, ні заправляти олією.
Продукти:
-
пекінська капуста – 0,3 кг;
-
помідори чері – 0,2 кг;
-
болгарський перець – 0,25 кг;
-
черешки селери – 150 г;
-
свіжий огірок – 0,2 кг;
-
лимон – 1 шт.
Покроковий рецепт приготування
-
Верхню частину листя пекінської капусти постелити салатник.
-
Решту капусти дрібно нашаткувати, покласти в каструлю.
-
Добре вимити черешки селери, щоб у салат не потрапив пісок.
-
Нарізати стебла тонкими пластинами.
-
Огірок нарізати стовпчиками по 1,5-2 см, потім перетворити стовпчики на соломку.
-
Перець очистити від насіння, також нарізати соломкою.
-
Додати огірки, перець та селеру до капусти.
-
Влити до них вичавлений з лимона сік, перемішати.
-
Перекласти закуску в салатник.
-
Прикрасити помідорами.
Листковий салат «Блакит»
Продукти:
-
червонокачанна капуста – 150 г;
-
рибні консерви (будь-які) – 1 банка;
-
картопля відварена – 0,2 кг;
-
відварена морква – 150 г;
-
фіолетова цибуля – 80 г;
-
свіжа зелень – 30 г;
-
пісний майонез – невеликий пакетик.
Покроковий рецепт приготування
-
Зварені в мундирі моркву та картоплю очистити та натерти окремо один від одного.
-
Капусту якомога дрібніше нашаткувати або навіть порубати за допомогою блендера.
-
Консерви викласти на тарілку та розім'яти виделкою.
-
Поставити в центр широкого блюда кулінарний обруч або банку.
-
Усередині викласти картоплю, змастити соусом, посолити та поперчити.
-
Посипати картоплю половиною капусти та полити майонезом.
-
Викласти консерви, посипати цибулею, полити майонезним соусом.
-
Покласти на консерви моркву, щедро покрити її майонезом.
-
Дрібно порубати зелень, змішати її з капустою, що залишилася.
-
Засипати салат сумішшю, що вийшла.
-
Видалити обруч і відправити страву із салатом у холодильник.
-
Потерпіть кілька годин, щоб шари встигли просочитися соусом, після чого можете запрошувати гостей до столу.
Вегетаріанський салат з гливи та квасолею «Ситий гість»
Продукти:
-
консервована зернова квасоля – 1 банк;
-
заморожена стручкова квасоля – 0,2 кг;
-
гливи – 0,3 кг;
-
цибуля – 100 г;
-
рослинна олія – 40 мл;
-
соєвий соус – 40 мл;
-
бальзамічний оцет - 20 мл.
Покроковий рецепт приготування
-
Гриби зрізати з основи.
-
Опустити в каструлю з водою, дбайливо помити, відкинути на друшляк.
-
Гострим ножем нарізати капелюшки і ніжки глив соломкою, дрібні грибочки залишаючи цілими.
-
Цибулю, очистивши, нарізати тонкими півкільцями.У сковороді розігріти ложку олії, обсмажити до золотистого кольору цибулю, перекласти на тарілку.
-
Додати олії, викласти на сковороду гриби.
-
Смажити їх, поки рідина, що виділилася з них, не випарується.
-
Дозволити гливи трохи підрум'янитися, додати до них соєвий соус і згасити в ньому 5-10 хвилин.
-
Перекласти гриби до цибулі – нехай остигають.
-
Закип'ятити воду в каструлю, підсолити її.
-
Висипати в окріп квасоля (не розморожуючи).
-
Поварити її 12 хвилин| після того, як вода знову закипить.
-
Відкинути на друшляк і остудити під струменем крижаної води.
-
Дайте обсохнути.
-
Стручкову квасолю з'єднати із зерновою, додати до них гриби з цибулею та бальзамічний оцет.
-
Перемішати продукти.
-
Перекласти салат у гарну вазу та поставити на стіл.
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