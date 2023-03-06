06.03.2023 21:47 Дмитро Колонєй

8 Березня: готуємо пісні салати на святковий стіл

Декілька ідей салатів, які зроблять стіл гарним, корисним і смачним.

Як пише РЕДПОСТ , і в пост можна реалізувати ідеї смачних салатів, тим більше що як вживання овочів і фруктів, так і кулінарна фантазія під обмеження посту не підпадають.

Що варто врахувати Для смаку варто додати в салати насіння кунжуту та льону (мелені або цілісні); попередньо замочений у воді ізюм, гарбуз; груші, яблука;

мед; сухофрукти; часник; перець; зелень; соєвий соус.

Для посилення смаку готового салату можна дати йому настоятися протягом кількох годин.

За цей час інгредієнти віддадуть деяку кількість соку і смак стане більш насиченим.

Заправкою з насиченим та пікантним смаком можуть стати змішані в рівних кількостях мед та соєвий соус

Пісний салат "Весняна крапель"

Цей салат можна заправити як пісним майонезом, так і лимонним соком, але тоді закуску не завадить підсолити.

Як варіант салат варто подавати в креманках, попередньо постелівши в них салатне листя

Продукти:

редиска – 150 г;

свіжі огірки – 0,3 кг;

зелена цибуля – 30 г;

консервований або відварений зелений горошок – 150 г;

пісний майонез – до смаку.

Покроковий рецепт приготування

Помити овочі, дати їм висохнути. Нарізати редис і огірок кубиками. Дрібно нарізати цибулю. Підготувати зелений горошок. З'єднати овочі із зеленню та горошком,

Пісний салат «Вітамінний бум» без олії

Салат не варто ні солити, ні заправляти олією.

Продукти:

пекінська капуста – 0,3 кг;

помідори чері – 0,2 кг;

болгарський перець – 0,25 кг;

черешки селери – 150 г;

свіжий огірок – 0,2 кг;

лимон – 1 шт.

Покроковий рецепт приготування

Верхню частину листя пекінської капусти постелити салатник. Решту капусти дрібно нашаткувати, покласти в каструлю. Добре вимити черешки селери, щоб у салат не потрапив пісок. Нарізати стебла тонкими пластинами. Огірок нарізати стовпчиками по 1,5-2 см, потім перетворити стовпчики на соломку. Перець очистити від насіння, також нарізати соломкою. Додати огірки, перець та селеру до капусти. Влити до них вичавлений з лимона сік, перемішати. Перекласти закуску в салатник. Прикрасити помідорами.

Листковий салат «Блакит»

Продукти:

червонокачанна капуста – 150 г;

рибні консерви (будь-які) – 1 банка;

картопля відварена – 0,2 кг;

відварена морква – 150 г;

фіолетова цибуля – 80 г;

свіжа зелень – 30 г;

пісний майонез – невеликий пакетик.

Покроковий рецепт приготування

Зварені в мундирі моркву та картоплю очистити та натерти окремо один від одного. Капусту якомога дрібніше нашаткувати або навіть порубати за допомогою блендера. Консерви викласти на тарілку та розім'яти виделкою. Поставити в центр широкого блюда кулінарний обруч або банку. Усередині викласти картоплю, змастити соусом, посолити та поперчити. Посипати картоплю половиною капусти та полити майонезом. Викласти консерви, посипати цибулею, полити майонезним соусом. Покласти на консерви моркву, щедро покрити її майонезом. Дрібно порубати зелень, змішати її з капустою, що залишилася. Засипати салат сумішшю, що вийшла. Видалити обруч і відправити страву із салатом у холодильник. Потерпіть кілька годин, щоб шари встигли просочитися соусом, після чого можете запрошувати гостей до столу.

Вегетаріанський салат з гливи та квасолею «Ситий гість»

Продукти:

консервована зернова квасоля – 1 банк;

заморожена стручкова квасоля – 0,2 кг;

гливи – 0,3 кг;

цибуля – 100 г;

рослинна олія – 40 мл;

соєвий соус – 40 мл;

бальзамічний оцет - 20 мл.

Покроковий рецепт приготування

Гриби зрізати з основи. Опустити в каструлю з водою, дбайливо помити, відкинути на друшляк. Гострим ножем нарізати капелюшки і ніжки глив соломкою, дрібні грибочки залишаючи цілими. Цибулю, очистивши, нарізати тонкими півкільцями.У сковороді розігріти ложку олії, обсмажити до золотистого кольору цибулю, перекласти на тарілку. Додати олії, викласти на сковороду гриби. Смажити їх, поки рідина, що виділилася з них, не випарується. Дозволити гливи трохи підрум'янитися, додати до них соєвий соус і згасити в ньому 5-10 хвилин. Перекласти гриби до цибулі – нехай остигають. Закип'ятити воду в каструлю, підсолити її. Висипати в окріп квасоля (не розморожуючи). Поварити її 12 хвилин| після того, як вода знову закипить. Відкинути на друшляк і остудити під струменем крижаної води. Дайте обсохнути. Стручкову квасолю з'єднати із зерновою, додати до них гриби з цибулею та бальзамічний оцет. Перемішати продукти. Перекласти салат у гарну вазу та поставити на стіл.



