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07.03.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 березня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ввечері очікується дрібний дощ зі снігом.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря -1°...+2°C (відчувається як -1°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 33%. Температура повітря +5°...+4°C (відчувається як +2°C). Вітер південний, 5 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 72%. Температура повітря +3°...+2°C (відчувається як +2°C). Вітер південний, 5 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • У давнину помітили, що прохолодний день 7 березня вказує на те, що літо скоріш за все буде дощовим.
  • Якщо ранній приліт граків, перших шпаків, слід чекати на ранню весну.
  • Цього дня  можна почути самий ранній спів польового жайворонка.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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