07.03.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 березня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ввечері очікується дрібний дощ зі снігом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря -1°...+2°C (відчувається як -1°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 33%. Температура повітря +5°...+4°C (відчувається як +2°C). Вітер південний, 5 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 72%. Температура повітря +3°...+2°C (відчувається як +2°C). Вітер південний, 5 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Народні прикмети

У давнину помітили, що прохолодний день 7 березня вказує на те, що літо скоріш за все буде дощовим.

Якщо ранній приліт граків, перших шпаків, слід чекати на ранню весну.

Цього дня можна почути самий ранній спів польового жайворонка.



