Прогноз погоди у Харкові на 7 березня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ввечері очікується дрібний дощ зі снігом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря -1°...+2°C (відчувається як -1°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 33%. Температура повітря +5°...+4°C (відчувається як +2°C). Вітер південний, 5 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 72%. Температура повітря +3°...+2°C (відчувається як +2°C). Вітер південний, 5 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
День подарує дивовижне відчуття емоційної легкості. Намагайтеся зберегти його довше – у такому стані вам буде забезпечений успіх у справах та симпатії оточуючих.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ввечері очікується дрібний дощ зі снігом.
7 березня по народному календарю Маврикіїв день або день Маврикія.
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