07.03.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 7 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День подарує дивовижне відчуття емоційної легкості. Намагайтеся зберегти його довше – у такому стані вам буде забезпечений успіх у справах та симпатії оточуючих.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну варто присвятити спілкуванню з людьми скрізь, де б він не був: на роботі, в дорозі чи вдома. Його комунікабельність буде на висоті, дозволяючи легко вирішувати питання, переконувати, заводити нові знайомства. І романтичні, і ділові контакти даватимуться Овну легше, ніж звичайно. Якщо він намітив зайнятися кар'єрою, він матиме шанс заручитися підтримкою потрібних людей, якщо ж Овен поки що самотній, він може завести романтичне знайомство.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки в гороскопі Тельця утворюють досить суперечливий візерунок: з одного боку, Телець буде сповнений сил і енергії, завдяки яким навіть найважче завдання йому під силу. Однак при цьому день не обіцяє йому легких шляхів – навпаки, лише долаючи труднощі та перепони, Телець зможе проявити себе з найкращого боку. Так що не варто засмучуватися, якщо доля поставить перед ним перешкоду або вимагатиме напруги всіх сил - тільки так Телець зможе сповна реалізувати свій могутній потенціал і досягти успіху.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

День віщує Близнюкам щасливі шанси долі, але багато залежатиме від того, чи зможуть вони ними скористатися. Справа в тому, що гороскоп на цей день не наділяє їх енергійністю та гарною реакцією, а от події можуть розвиватися стрімко, вимагаючи від Близнюків ухвалення швидких рішень. Тому порада для Близнюків проста: струснутися, діяти активно і весь день намагатися бути в тонусі. Тільки тоді вони зуміють упіймати жар-птах за хвіст!

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки радять Раку вирватися якнайдалі за рамки рутини та повсякденної метушні! Зробити це можна по-різному, було б бажання. Рак може запланувати побачення на вечір, купити квиток до театру чи кіно. А може вибратися з друзями туди, де ще ніколи не бував. Можна поекспериментувати у творчості чи кулінарії, оновити гардероб, купити екзотичний тур… Раку достатньо зробити лише перший крок назустріч змінам, і він не пошкодує: події підхоплять його та поведуть за собою, а внутрішня організованість не дасть наробити помилок!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Чого точно не варто робити Леву, то це на самоті сидіти ввечері вдома. Життя кличе його туди, де можна добре розслабитися і повеселитися. У самій гущавині натовпу, в центрі уваги, він почуватиметься як риба у воді! День наділяє Лева такими якостями, як товариськість, чарівність та яскраві емоції. Завдяки цьому, він легко впишеться в будь-яку компанію або в колектив. Зірки радять Леву скористатися цим, щоб не просто провести запальний вечір, а й завести цікаве знайомство. А може, навіть не одне.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва має шанс відчути, що співпраця, підтримка, партнерство – це не просто красиві слова. Можливо, ситуація складеться так, що допомога буде надана Діві, а можливо, вона сама в потрібний момент підставить комусь своє плече. У будь-якому випадку, життя дасть їй привід задуматися над тим, які люди знаходяться поруч. Або навіть з того, кому можна, а кому не можна довіряти.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези будуть схильні до неорганізованості, забудькуватості і можуть випадково, самі того не помітивши, порушити будь-які межі – у тому числі й межі пристойності, субординації чи терпіння. Терезам будуть добре вдаватися будь-які справи, де вони можуть проявити творчу жилку і кмітливість, а ось у питаннях, що вимагають конкретики, їх шанси на успіх близькі до нуля. Крім того, є ймовірність попастися комусь під гарячу руку, тому якщо Терези не хочуть виявитися «крайніми», зірки радять їм триматися осторонь будь-яких розглядів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонові мимоволі доведеться звернути увагу на стан своїх фінансів – події його до цього підштовхуватимуть. Можливо, доля підкине йому грошову премію чи підвищення зарплати, а може, й не такий приємний сюрприз. Зірки попереджають Скорпіона про те, що стан його гаманця може зовсім несподівано покращити або погіршити - тут вже пощастить. А щоб дії Скорпіона не призвели до втрати, йому не варто ризикувати та брати участь у сумнівних фінансових угодах.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Ситуація може змусити Стрільця захищати свої інтереси – і він цілком здатний із цим завданням упоратися. День наділяє Стрільця здатністю переконувати у своїй правоті, так що оточуючі уважніше за звичайне прислухатися до його аргументів. Зірки радять Стрільцеві скористатися цим не тільки для вирішення спірних питань, а й для ведення переговорів, і для успішного просування будь-яких своїх проектів та ідей.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу варто звернути увагу на свої сни: вони можуть виявитися віщими! І справа тут не так у містиці, як у тому, що вдень аналізувати обстановку заважають бажання та емоції. А ось підсвідомість важче обдурити, але його слабкий голос зазвичай чути лише вночі, уві сні. а інтуїція у Козерога буде загострена до краю, а голос підсвідомості – чутний особливо голосно. Ось чому зірки радять Козерогу прислухатися до своїх снів, а вдень звертати увагу на будь-які свої «хочу»-«не хочу» – вони можуть виявитися не примхою, а передчуттям.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій має шанс зіткнутися з таким маловивченим явищем, як дежавю. У нього може виникнути відчуття, що якісь події, що відбуваються навколо, вже відбувалися раніше, якусь незнайому людину він уже бачив, а якась ситуація йому знайома… Причина ж у тому, що сьогоднішній гороскоп наділяє Водолія потужною інтуїцією та вмінням передчувати те, що відбувається. Завдяки цим якостям Водолій здатний вгадувати розвиток подій і може проявити себе у справах, що потребують інтуїтивного підходу, а також у психології та спілкуванні з людьми.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Ситуація надасть Рибам можливість закріпитись на досягнутих рубежах або навіть вирватися вперед! Зірки обіцяють Рибам сприяння у будь-яких сферах – від бізнесу та кар'єри до кохання – а також достатньо енергії та пробивних здібностей, щоб здійснити задумане. «Удача – доля тих, хто її заслужив» – ця фраза має стати девізом Риб. Ну, а якщо Риби не захочуть домагатися милостей від долі – що ж, це їхній вибір. Тільки варто ставати «лежачим каменем», відмовляючись від привабливих перспектив?



