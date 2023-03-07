07.03.2023 07:30 Рита Парфенова

7 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

7 березня по народному календарю Маврикіїв день або день Маврикія.

Вважалося, що саме на Маврикію прилітають додому граки, шпаки і ластівки. Також 7 березня починалися перші роботи в полі та в городі. На грядки вивозили гній, що накопичився за зиму, і навіть сіяли ранню капусту.



У день Маврикія за традицією господині готували до столу традиційне блюдо "чорну юшку" - суп з м'ясом або рибою, зварений в огірковому розсолі з їстівними корінцями. Вважалося, що така страва могла надати їдцям здоров'я на цілий рік.



Також побутувало повір'я, що якщо жінка 7 березня побачила першу ластівку, вона для збереження молодості та краси повинна вмитися молоком.



А ось гадати у це свято не рекомендувалося. Забобонні вірили, що ворожба 7 березня може принести хвороби та бідність і тому, хто гадає, і її родині.

Що не можна робити цього дня

Суворо заборонялося працювати в цей день і виконувати якусь важку фізичну працю.

Не можна також робити прибирання в хаті - зокрема, мести підлогу. За повір'ями, в іншому випадку можна вимести з дому весь добробут і приємні емоції.

Також не можна знімати павутиння в домі.

Цього дня не можна палити свічки.

Також варто відмовитися від ворожіння 7 березня.

Великим гріхом вважалося, якщо людина розорить гніздо ластівки.

Також цього дня

У 321 році за указом римського імператора Костянтина неділя була оголошена вихідним днем.



1573 – Іван Федоров заснував у Львові першу друкарню.



1657 – французький король Людовік XIV забороняє продаж спиртного індіанцям Америки.



1824 – 12-річний Ференц Ліст уперше виступив із концертом у Парижі. Успіх був приголомшливим. Аркуш почав складати музику у вісім років, а з дев'яти він уже виступав з концертами на батьківщині, у Відні та Німеччині.



1875 – народився Моріс Равель, французький композитор («Болеро», «Дафніс та Хлоя», «Циганка, «Гра води»).



1876 – американський винахідник Олександр Белл отримав патент на винайдений ним телефон.



1908 - мер Цинциннаті, Марк Брейт, виступаючи перед міською радою, заявив, що "жінки фізично не здатні керувати автомобілем".



1924 – народився Кобо Абе (справжнє ім'я Абе Кіміфуса), японський письменник («Жінка в пісках»).



1932 – народився Володимир Дахно (пом. 2006), радянський та український художник-мультиплікатор, режисер, сценарист, творець серії мультфільмів про козаків.



1933 – в Атлантік-Сіті Чарльзом Дарроу було винайдено гру «Монополія».



1960 – народився Іван Лендл, американський тенісист чеського походження. Вісім разів вигравав турніри Великого Шолома, з них по три рази у США та у Франції.



1971 – народилася Рейчел Вайс, британська актриса («Мумія», «Відданий садівник», «Фонтан»).



1971 – народився Меттью Вон, британський режисер (Зоряний пил, Люди Ікс: Перший клас, Листковий торт, Піпець).



1973 – з конвейєра Харківського велозаводу зійшов 15-мільйонний велосипед.



1976 – у Музеї воскових постатей мадам Тюссо з'явився двійник Елтона Джона.



1992 – відбувся прем'єрний показ аніме-серіалу "Сейлор Мун".



1997 - журнал "Nature" повідомив, що вчені з Рослінського інституту в Единбурзі (Шотландія) відтворили ягня без участі статевих клітин барана. На світ з'явилася клонована вівця Доллі.



2003 – у Києві підписано «Протокол про створення Групи високого рівня» (ГВУ).

Іменини відзначають:

Іван, Климент, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Олексій, Полікарп, Сергій, Федір.



