06.03.2023 17:36 Дмитро Колонєй

Студентам та спортсменам можуть дозволити виїжджати з України під час війни

В українському парламенті вже розглядаються два законопроекта стосовно цього питання.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Верховну Раду України, в парламенті вже зареєстровані два закона, на підставі яких студентам та спортсменам нададуть можливість виїжджати за кордон під час воєнного часу.

Це проект закон 9074 про внесення змін до Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" щодо забезпечення українським спортсменам можливості виїжджати в умовах воєнного стану за кордон для участі у міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах.

Іншім є законопроект 9075 про внесення змін до Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" щодо особливостей виїзду за кордон в особливий період студентів та інших громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації

Згідно цім законам той, хто їде з країни повинен взяти на себе зобов'яза́ння повернутися в Україну не пізніше завершения зазначеного строка.



