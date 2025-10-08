08.10.2025 14:19 Дмитро Колонєй
Чи будуть у найближчий час проводити місцеві вибори: позиція Верховної Ради
Стало відомо, який проєкт постанови прийнято в цілому в українському парламенті.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, український парламент прийняв
в цілому проєкт
Постанови про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування (ОМС) в Україні в умовах військової агресії РФ (реєстр. № 14031).
Мова йде про сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради, а також про сільських, селищних і міських голів.
Документ пропонує, зокрема:
-
визнати, що організація підготовки та проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства, європейських стандартів демократичних виборів є неможливими в умовах військової агресії рф проти України;
-
наголосити на тому, що відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні з дотриманням демократичних виборчих стандартів несе держава-агресор — РФ;
-
констатувати, що стале функціонування ОМС та здійснення ними повноважень є обов’язковими умовами дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, нацбезпеки, оборони держави та життєдіяльності громад.
