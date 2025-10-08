    
Главная Новини Харкова Суспільство Чи будуть у найближчий час проводити місцеві вибори: позиція Верховної Ради
08.10.2025  14:19   Дмитро Колонєй

Чи будуть у найближчий час проводити місцеві вибори: позиція Верховної Ради

Стало відомо, який проєкт постанови прийнято в цілому в українському парламенті.


Чи будуть у найближчий час проводити місцеві вибори: позиція Верховної Ради
Як повідомляє РЕДПОСТ, український парламент прийняв в цілому проєкт Постанови про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування (ОМС) в Україні в умовах військової агресії РФ (реєстр. № 14031).
 
Мова йде про сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради, а також про сільських, селищних і міських голів.
 
Документ пропонує, зокрема: 
 
  • визнати, що організація підготовки та проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства, європейських стандартів демократичних виборів є неможливими в умовах військової агресії рф проти України; 
  • наголосити на тому, що відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні з дотриманням демократичних виборчих стандартів несе держава-агресор — РФ; 
  • констатувати, що стале функціонування ОМС та здійснення ними повноважень є обов’язковими умовами дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, нацбезпеки, оборони держави та життєдіяльності громад.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що парламентарії збираються ввести штрафні бали для водіїв в Україні.
 
Тэги:  подія, вибори, україна
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.10 Культура та туризм У Харкові відбудеться виставка дитячої творчості «Мистецтво об'єднує» 05.10 Освіта Володимир Зеленський відзначив харківського педагога орденом «За мужність» 05.10 Медицина Вчені з'сували до чого призводить недосип
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 