08.10.2025 14:19 Дмитро Колонєй

Чи будуть у найближчий час проводити місцеві вибори: позиція Верховної Ради

Стало відомо, який проєкт постанови прийнято в цілому в українському парламенті.



Як повідомляє РЕДПОСТ , український парламент прийняв в цілому проєкт Постанови про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування (ОМС) в Україні в умовах військової агресії РФ (реєстр. № 14031).

Мова йде про сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради, а також про сільських, селищних і міських голів.

Документ пропонує, зокрема:

визнати, що організація підготовки та проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства, європейських стандартів демократичних виборів є неможливими в умовах військової агресії рф проти України;

наголосити на тому, що відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні з дотриманням демократичних виборчих стандартів несе держава-агресор — РФ;

констатувати, що стале функціонування ОМС та здійснення ними повноважень є обов’язковими умовами дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, нацбезпеки, оборони держави та життєдіяльності громад.

