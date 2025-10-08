08.10.2025 14:30 Віталій Хіневич

Пильний харків'янин виявив розповсюджувача наркотичних речовин

8 жовтня небайдужий громадянин зробив виклик на лінію 102. Заявник розповів, що невідомий чоловік, ймовірно, розповсюджує наркотичні речовини на вулиці Ньютона.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Інспектори оперативно прибули на місце, де їх уже зустрів заявник та показав місце, де, ймовірно, перебуває порушник. Помітивши екіпаж поліції, чоловік, схожий за описом, змінив напрямок руху та всіляко намагався піти з їхнього поля зору. Патрульні зупинили його для перевірки.

Чоловік помітно нервував і, як виявилось, недарма. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у чоловіка згортків. У середині згортків були речовини, ймовірно, синтетичного походження.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.

