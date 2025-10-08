08.10.2025 14:45 Дмитро Колонєй

Швейцарія обмежує надання статусу захисту українцям та розглядає депортацію

Як повідомляє РЕДПОСТ , Федеральна рада визнала, що стабілізація в середньостроковій перспективі в Україні є нереальною, тому біженці не можуть без побоювань повернутися до своєї країни. Але є виключення. Швейцарія обмежує надання статусу захисту українцям, які проживали за межами зон бойових дій. Більше того, можлива навіть депортація для осіб з західних областей України.

Разом з тим Статус S (швидкий притулок без проходження довготривалих процедур, наданий громадянам України), зберігається у Швейцарській Конфедерації до 4 березня 2027 року.

Наразі депортація розглядається у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Окремо уточнюється, що особи, які вже мають статус S у Швейцарії, а також члени їхніх сімей, які все ще проживають в Україні, депортації не підлягатимуть.

