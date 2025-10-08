    
Главная Новини Харкова Суспільство Швейцарія обмежує надання статусу захисту українцям та розглядає депортацію
08.10.2025  14:45   Дмитро Колонєй

Швейцарія обмежує надання статусу захисту українцям та розглядає депортацію

Стало відомо, кого торкнуться ці зміни.


Швейцарія обмежує надання статусу захисту українцям та розглядає депортацію
Як повідомляє РЕДПОСТ, Федеральна рада визнала, що стабілізація в середньостроковій перспективі в Україні є нереальною, тому біженці не можуть без побоювань повернутися до своєї країни. Але є виключення. Швейцарія обмежує надання статусу захисту українцям, які проживали за межами зон бойових дій. Більше того, можлива навіть депортація для осіб з
  • Волинської,
  • Рівненської,
  • Львівської,
  • Тернопільської,
  • Закарпатської,
  • Івано-Франківської та
  • Чернівецької областей, 
 
Разом з тим Статус S (швидкий притулок без проходження довготривалих процедур, наданий громадянам України), зберігається у Швейцарській Конфедерації до 4 березня 2027 року. 
 
Наразі депортація розглядається у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Окремо уточнюється, що особи, які вже мають статус S у Швейцарії, а також члени їхніх сімей, які все ще проживають в Україні, депортації не підлягатимуть.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Тэги:  допомога, біженці, швейцарія, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.10 Медицина Українцям від 40 років будуть виплачувати на медогляд 07.10 Суспільство Благодійники Харкова влаштували свято для дітей (фото) 07.10 Суспільство Мер Харкова Ігор Терехов провів зустріч з жителями Салтівського району (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 