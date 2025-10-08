08.10.2025 14:45 Дмитро Колонєй
Швейцарія обмежує надання статусу захисту українцям та розглядає депортацію
Стало відомо, кого торкнуться ці зміни.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Федеральна рада визнала, що стабілізація в середньостроковій перспективі в Україні є нереальною, тому біженці не можуть без побоювань повернутися до своєї країни. Але є виключення. Швейцарія обмежує надання статусу
захисту українцям, які проживали за межами зон бойових дій. Більше того, можлива навіть депортація для осіб з
-
Волинської,
-
Рівненської,
-
Львівської,
-
Тернопільської,
-
Закарпатської,
-
Івано-Франківської та
-
Чернівецької областей,
Разом з тим Статус S (швидкий притулок без проходження довготривалих процедур, наданий громадянам України), зберігається у Швейцарській Конфедерації до 4 березня 2027 року.
Наразі депортація розглядається у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Окремо уточнюється, що особи, які вже мають статус S у Швейцарії, а також члени їхніх сімей, які все ще проживають в Україні, депортації не підлягатимуть.
