Росіяни можуть знищити українську залізницю: думка експерта

На загрозу звертає увагу голова Центру радіотехнологій.
Як повідомляє РЕДПОСТ, голова Центру радіотехнологій Сергій «Флеш» звертає увагу на загрозу з боку країни-агресорки: "Українську залізницю повністю знищать, якщо нічого не робити. Він наводить відеозапис, на якому уидо, як окупанти відстежують локомотив і б'ють по ньому на стоянці.
Комментариев: 0
День випробовує терпіння і гнучкість, але обіцяє нові можливості для тих, хто діє розумно. Зірки радять не поспішати з рішеннями й довіряти інтуїції – вона підкаже правильний шлях.
У Харкові протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Суттєвих опадів не очікується.
Щорічно 8 жовтня в Україні відзначається День юриста.
влажность:
давление:
ветер: