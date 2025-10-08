08.10.2025 15:00 Дмитро Колонєй

Росіяни можуть знищити українську залізницю: думка експерта

На загрозу звертає увагу голова Центру радіотехнологій.

Як повідомляє РЕДПОСТ, голова Центру радіотехнологій Сергій «Флеш» звертає увагу на загрозу з боку країни-агресорки: "Українську залізницю повністю знищать, якщо нічого не робити. Він наводить відеозапис, на якому уидо, як окупанти відстежують локомотив і б'ють по ньому на стоянці.

