08.10.2025 15:05 Віталій Хіневич

У Лозівській громаді запровадили додаткові обмеження для мототранспорту

Було ухвалено рішення обмежити рух мототранспортних засобів на період воєнного стану.

Тепер з 22:00 до 08:00 години, а також під час сигналу «Повітряна тривога», на території населених пунктів Лозівської міської територіальної громади заборонено рух мотоциклів, моторолерів, скутерів та іншого мототранспорту, якщо вони:

мають несправну систему випуску відпрацьованих газів;

обладнані вихлопною системою без шумопоглинача;

мають модифіковану або навмисно змінену конструкцію, що перевищує норми допустимого шуму.

«Мета рішення — забезпечити нічну тишу та спокій для всіх мешканців громади. Під час тривоги – уникнути звуку гучних моторів, що нагадують звук польоту ворожих дронів та можуть заважати вчасно зреагувати на загрозу або дезорієнтувати людей.

Впровадження обмежень є продовженням комплексу заходів спрямованих на безпеку руху в громаді. В його межах посилили роботу з порушниками ПДР, оновлюють розмітку та дорожні знаки відповідно до схеми організації руху, визначаються з розташуванням «лежачих поліцейських», - йдеться у повідомленні.

