08.10.2025 15:12 Рита Парфенова

У Харківській області виявили незаконний продаж риби без документів

Фахівці рибоохоронного патруля та Держпродспоживслужби провели спільні перевірки ринків Харкова та області. Порушників притягнули до адміністративної відповідальності.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом двох тижнів інспектори Харківського рибоохоронного патруля спільно з представниками Держпродспоживслужби перевіряли місця торгівлі рибною продукцією у Харкові та області. Метою рейдів було встановлення законності придбання і реалізації об’єктів тваринного світу, а також наявність ветеринарно-санітарних висновків на свіжу рибу.

Під час перевірок у Чугуєві виявили факт продажу сріблястого карася та товстолоба загальною вагою 21 кг, а у Златополі — судака вагою 3 кг. Продавці не надали документів, що підтверджують законність походження товару та його якість.

За результатами перевірки складено адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП («Порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного світу»). Під час рейдів також проводилася роз’яснювальна робота щодо вимог законодавства та відповідальності за незаконну торгівлю рибою.

У рибоохоронному патрулі нагадують: купівля риби без документів, що підтверджують її походження та якість, може становити небезпеку для здоров’я. Громадян закликають утримуватися від придбання сумнівної продукції та повідомляти про порушення.

