У Харківській області виявили незаконний продаж риби без документів

08.10.2025  15:12   Рита Парфенова

Фахівці рибоохоронного патруля та Держпродспоживслужби провели спільні перевірки ринків Харкова та області. Порушників притягнули до адміністративної відповідальності.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом двох тижнів інспектори Харківського рибоохоронного патруля спільно з представниками Держпродспоживслужби перевіряли місця торгівлі рибною продукцією у Харкові та області. Метою рейдів було встановлення законності придбання і реалізації об’єктів тваринного світу, а також наявність ветеринарно-санітарних висновків на свіжу рибу.

Під час перевірок у Чугуєві виявили факт продажу сріблястого карася та товстолоба загальною вагою 21 кг, а у Златополі — судака вагою 3 кг. Продавці не надали документів, що підтверджують законність походження товару та його якість.

За результатами перевірки складено адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП («Порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного світу»). Під час рейдів також проводилася роз’яснювальна робота щодо вимог законодавства та відповідальності за незаконну торгівлю рибою.

У рибоохоронному патрулі нагадують: купівля риби без документів, що підтверджують її походження та якість, може становити небезпеку для здоров’я. Громадян закликають утримуватися від придбання сумнівної продукції та повідомляти про порушення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харківській області незаконно наловили риби та раків на суму понад 700 тисяч гривень.
Тэги:  риба, харків
