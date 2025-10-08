08.10.2025 15:25

Відновлення будинку на вулиці Бучми: що вже встигли зробити (фото)

На вулиці Бучми триває відновлення житлової багатоповерхівки, яка була пошкоджена під час обстрілів у 2022 році.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Будинок зазнав численних прямих влучань ворожих снарядів, унаслідок чого було зруйновано стіни, вибито вікна, пошкоджено перекриття та фасад.

Як зазначили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, після демонтажу зруйнованих конструкцій будівельники почали утеплення та фарбування фасаду - вже виконано близько 65% запланованих робіт.

У місцях загального користування зараз шпаклюють стіни та готують їх до фарбування. Завершується відновлення покрівлі - там укладають другий шар руберойду. Крім того, в будинку замінили пошкоджені ліфти.

Після капремонту будівля стане енергоефективною завдяки утепленню фасаду, техповерху та підвалу. Проєкт також передбачає відновлення вхідних груп, інженерних мереж і благоустрій прибудинкової території.

