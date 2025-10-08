08.10.2025 15:25
Відновлення будинку на вулиці Бучми: що вже встигли зробити (фото)
На вулиці Бучми триває відновлення житлової багатоповерхівки, яка була пошкоджена під час обстрілів у 2022 році.
Будинок зазнав численних прямих влучань ворожих снарядів, унаслідок чого було зруйновано стіни, вибито вікна, пошкоджено перекриття та фасад.
Як зазначили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, після демонтажу зруйнованих конструкцій будівельники почали утеплення та фарбування фасаду - вже виконано близько 65% запланованих робіт.
У місцях загального користування зараз шпаклюють стіни та готують їх до фарбування. Завершується відновлення покрівлі - там укладають другий шар руберойду. Крім того, в будинку замінили пошкоджені ліфти.
Після капремонту будівля стане енергоефективною завдяки утепленню фасаду, техповерху та підвалу. Проєкт також передбачає відновлення вхідних груп, інженерних мереж і благоустрій прибудинкової території.
