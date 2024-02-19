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19.02.2024  21:31   Дмитро Колонєй

Загарбники готуються до виборів президента РФ на окупованих територіях

У загарбників провалилася російська паспортизація, але до виборів у РФ вони готуються


Загарбники готуються до виборів президента РФ на окупованих територіях
Як повідомляє РЕДПОСТ, Росія посилює тиск та активізує заходи з імітації так званих «виборів Путіна» на окупованих  територіях.
 
Для створення фейкової картинки   «підтримки» російського диктатора окупанти відрядили на захоплені території спеціально підготовлені  загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботами так званих «виборчих комісій».
 
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Одне із завдань цих  загонів — до 10 березня 2024 року прозвітувати про готовність до «голосування» працівників підприємств на окупованих територіях, а також надати прогноз «підтримки» Путіна.
 
Також у кремлі затвердили новий «порядок» проведення «голосування» на ТОТ України.
 
Свіжа московська методичка передбачає, що взяти участь у незаконних «виборах» на цих територіях можна як з російським, так і з українським паспортом, ID-карткою чи іншим документом, який посвідчує особу.
 
Це говорить про провал примусової паспортизації на окупованих територіях України, а також спробу російських спецслужб для  виявлення «неблагонадійних» українців для здійснення репресій.
 
За завданням із Москви окупаційні адміністрації та пропагандисти  активно поширюють фейки про начебто «85% підтримки» Путіна на ТОТ України, а також просувають так звану систему «мобільний виборець», яка, зокрема, дозволяє «проголосувати» онлайн і «без реєстрації»  на захоплених територіях  Херсонської та Запорізької областей.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, вибори
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