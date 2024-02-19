19.02.2024 21:48 Дмитро Колонєй
Готуємо салат з куркою, помідорами та селерою
Пропонуємо рецепт смачної та корисної страви.
Як пише РЕДПОСТ
, до цього ситного салату можна додати трохи свіжого базиліка, якщо він опиниться під рукою.
Салат з куркою, помідорами та селерою
Продукти:
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1 куряча грудка,
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2-3 помідори,
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2 стебла селери,
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2 жмені маслин,
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1 жменя волоських горіхів,
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3 ст. оливкової олії,
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1 ст. винного оцту,
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спеції,
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2 пера зеленої цибулі
Покроковий рецепт приготування:
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Курячі грудки нарізати смужками
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Обсмажити у спеціях до готовності.
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Довільно нарізати овочі,
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Нарубати горіхи
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Додати цілі чи різані маслини.
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Додати подрібнену зелену цибулю
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Збризкати салат оливковою олією та оцтом
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