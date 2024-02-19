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19.02.2024  21:48   Дмитро Колонєй

Готуємо салат з куркою, помідорами та селерою

Пропонуємо рецепт смачної та корисної страви.

 
Як пише РЕДПОСТ, до цього ситного салату можна додати трохи свіжого базиліка, якщо він опиниться під рукою.
 

Салат з куркою, помідорами та селерою

 
 

Продукти:

 
 
  • 1 куряча грудка,
  • 2-3 помідори,
  • 2 стебла селери,
  • 2 жмені маслин,
  • 1 жменя волоських горіхів,
  • 3 ст. оливкової олії,
  • 1 ст. винного оцту,
  • спеції,
  • 2 пера зеленої цибулі
 
 

Покроковий рецепт приготування:

 
 
  1. Курячі грудки нарізати смужками
  2. Обсмажити у спеціях до готовності.
  3. Довільно нарізати овочі,
  4. Нарубати горіхи
  5. Додати цілі чи різані маслини.
  6. Додати подрібнену зелену цибулю
  7. Збризкати салат оливковою олією та оцтом

 

Тэги:  рецепт, салат, курка, селера, олія
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