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20.02.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 лютого

У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода без суттєвих опадів.

прогноз погоди

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

20 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі 6–8° морозу, вдень близько 0°.

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Народні прикмети

  • У давнину була смачна традиція пекти пиріжки з цибулею.
  • А погоду нашим пращурам передвіщало сонце і хмари: якщо сонце “заходить червоно” – буде холодне літо; хмари високо – на сприятливу погоду.
  • Вітряний день обіцяє добрий урожай зернових цього року.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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