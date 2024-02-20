20.02.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 лютого

У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода без суттєвих опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

20 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі 6–8° морозу, вдень близько 0°.

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Народні прикмети

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А погоду нашим пращурам передвіщало сонце і хмари: якщо сонце “заходить червоно” – буде холодне літо; хмари високо – на сприятливу погоду.

Вітряний день обіцяє добрий урожай зернових цього року.