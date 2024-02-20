Прогноз погоди у Харкові на 20 лютого

У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода без суттєвих опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
20 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря вночі 6–8° морозу, вдень близько 0°.
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Не найкращий час для творчості, але у галузі точних наук та конкретних рішень день обіцяє бути дуже вдалим.
У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода без суттєвих опадів.
Щороку 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні, запроваджений у 2015 році.
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