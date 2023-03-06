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06.03.2023  18:55   Дмитро Колонєй

Популярний харківський трамвай змінить маршрут у вівторок

Про зміну у курсуванні транспорту поінформував харківський Департаменті інфраструктури.


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, 7 березня 2023 року з 9:00 до 15:00 буде припинений  рух трамваїв на пр. Героїв Сталінграда на ділянці від розворотного кола «вул. Одеська» до вул. Морозова, та на вул. Морозова, на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до вул. Плеханівської що пов’язано з ремонтом трамвайної колії. 
 

Трамвай №8 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «602 м/р» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що рух громадського транспорту до станції метро «Академіка Барабашова» відновлюється.

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харків, ремонт
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