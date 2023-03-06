Популярний харківський трамвай змінить маршрут у вівторок

День вдалий для просування ідей, переговорів, пошуку компромісів. Але особливу радість сьогодні обіцяє доставити спілкування з коханою людиною.

В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Без істотних опадів.