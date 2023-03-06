06.03.2023 18:23 Дмитро Колонєй

У Харкові аптека продавала ліки з наркотиками без рецептів (фото)

Правоохоронці Харкова викрили чоловіка та жінку, які займалися протизаконною діяльністю.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 37-річна жінка та 36-річний чоловік без будь–яких документіві відкрили аптеку у Київському районі з метою реалізації нарковмісних лікарських засобів.

Не маючи жодного відношення до фармацевтичної галузі, співмешканці орендували кіоск з вивіскою «Аптека», за підробними документами і печатками закупили продукцію та реалізовували її за готівковими або безготівковими розрахунками. Зловмисники продавали нарковмісні препарати всупереч нормам чинного законодавства без пред’явлення рецепта лікаря.

Поліцейські під час обшуку вилучили:

понад 700 пігулок

близько 550 ампул лікарських засобів,

заповнені форми рецептурних бланків для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення,

чорнові записи,

печатки й штампи,

грошові кошти,

мобільні телефони.

За висновками експертів вилучені препарати містять наркотичний засіб кодеїн, а вилучені рецептурні форми заповнені 37-річною зловмисницею від імені лікаря.

Жінці повідомлено про підозру у скоєнні одразу двох злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Чоловіку під підозрою за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



