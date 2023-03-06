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06.03.2023  18:23   Дмитро Колонєй

У Харкові аптека продавала ліки з наркотиками без рецептів (фото)

Правоохоронці Харкова викрили чоловіка та жінку, які займалися протизаконною діяльністю.

Продавала ліки з наркотиками без рецептів аптека у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 37-річна жінка та 36-річний чоловік без будь–яких документіві відкрили аптеку у Київському районі з метою реалізації нарковмісних лікарських засобів. 
 
Продавала ліки з наркотиками без рецептів аптека у Харкові
 
Не маючи жодного відношення до фармацевтичної галузі, співмешканці орендували кіоск з вивіскою «Аптека», за підробними документами і печатками закупили продукцію та реалізовували її за готівковими або безготівковими розрахунками. Зловмисники продавали нарковмісні препарати всупереч нормам чинного законодавства без пред’явлення рецепта лікаря.
 
Продавала ліки з наркотиками без рецептів аптека у Харкові
 
Поліцейські під час обшуку вилучили:
  • понад 700 пігулок
  • близько 550 ампул лікарських засобів,
  • заповнені форми рецептурних бланків для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення,
  • чорнові записи,
  • печатки й штампи,
  • грошові кошти,
  • мобільні телефони. 
Продавала ліки з наркотиками без рецептів аптека у Харкові
 
За висновками експертів вилучені препарати містять наркотичний засіб кодеїн, а вилучені рецептурні форми заповнені 37-річною зловмисницею від імені лікаря.
  • Жінці повідомлено про підозру у скоєнні одразу двох злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Продавала ліки з наркотиками без рецептів аптека у Харкові

  • Чоловіку під підозрою за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові викрили банду шахраїв.
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  наркотики, афера, харків
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