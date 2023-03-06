06.03.2023 18:23 Дмитро Колонєй
У Харкові аптека продавала ліки з наркотиками без рецептів (фото)
Правоохоронці Харкова викрили чоловіка та жінку, які займалися протизаконною діяльністю.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, 37-річна жінка та 36-річний чоловік без будь–яких документіві відкрили аптеку у Київському районі з метою реалізації нарковмісних лікарських засобів.
Не маючи жодного відношення до фармацевтичної галузі, співмешканці орендували кіоск з вивіскою «Аптека», за підробними документами і печатками закупили продукцію та реалізовували її за готівковими або безготівковими розрахунками. Зловмисники продавали нарковмісні препарати всупереч нормам чинного законодавства без пред’явлення рецепта лікаря.
Поліцейські під час обшуку вилучили:
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понад 700 пігулок
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близько 550 ампул лікарських засобів,
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заповнені форми рецептурних бланків для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення,
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чорнові записи,
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печатки й штампи,
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грошові кошти,
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мобільні телефони.
За висновками експертів вилучені препарати містять наркотичний засіб кодеїн, а вилучені рецептурні форми заповнені 37-річною зловмисницею від імені лікаря.
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Жінці повідомлено про підозру у скоєнні одразу двох злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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Чоловіку під підозрою за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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