06.04.2023 14:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники наводять лад на цвинтарях (фото)

Працівники КП «Ритуал» та СКП «Заповіт» долучилися до загальноміської акції «Зелена весна».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Працівники «Ритуалу» привели до належного стану дев'ять військових братських поховань на міських цвинтарях та територію Польського меморіалу. На цвинтарях, які не постраждали від обстрілів ворога, тривають роботи з прибирання обелісків, вирубування порослі, вивезення сміття.

На початок квітня зі 115 га території було розчищено понад 60%. Робітники вивезли 1,7 тис. куб. м сміття, завезли 52 куб. м піску, запустили дев'ять водогонів. Також вони очистили та пофарбували більше половини огорож цвинтарів, воріт, лав, баків для води, підготували грунт для висадки квітів.

Співробітники «Заповіту» провели роботи на шести міських цвинтарях. Зокрема, впорядкували 4,5 га території, вивезли 144 куб. м сміття, завезли 55 куб. м піску, виконали частковий ремонт та фарбування парканів, воріт, баків, лавок, туалетів тощо.

Зазначимо, що територію кладовищ, які опинилися на лінії вогню, облаштують після повного розмінування.



