13.04.2023 21:19 Дмитро Колонєй

У Харкові обговорили питання забезпечення виборчих прав біженців

Про важливість забезпечення державою виборчих прав ВПО заявив на важивому форумі у Харкові мер міста Ігор Терехов.



У Харкові обговорили питання забезпечення виборчих прав біженців



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов під час відкритого діалогу «Оптимізація адміністративно-територіального устрою та її вплив на територіальну організацію і адміністрування виборів» підкреслив, що зараз у місті проживає багато громадян з деокупованих територій та інших громад, які постраждали внаслідок бойових дій. Значна частина з них не планує повертатися додому, оскільки втратила там житло і роботу. З огляду на це, виникає необхідність в оновленні відомостей Державного реєстру виборців.

Також Ігор Терехов зазначив, що внаслідок руйнувань у Харкові немає достатньої кількості приміщень для роботи виборчих комісій та проведення голосування.

«У нас у місті створено 611 виборчих дільниць. З них 428 розташовані в приміщеннях навчальних закладів. Однак 50% закладів освіти у Харкові зруйновані, тому виникають питання, де і як ми будемо проводити вибори, протягом скількох днів? Це потрібно буде чітко прописати, щоб усі могли взяти участь у виборах», - наголосив Ігор Терехов.



