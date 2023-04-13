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13.04.2023  19:34   Дмитро Колонєй

Ворожих обстрілів зазнали 11 селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ,
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без особливих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил Російської Федерації. Продовжується комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі. Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Курської та Білгородської областей. На добу окупанти обстріляли 6 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище та Бударки.
  • На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали 5 селищ Харківщини: Червоне Перше, Дворічна, Західне, Масютівка та Табаївка.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 квітня 2023 року.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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