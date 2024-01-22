22.01.2024 21:00 Дмитро Колоней

На Харківщині загинуло три людини під час пожежі

Рятувальники знайшли трупи мешканців Харківщини, коли гасили пожежу.

22 січня 2024 року о 18:20 вогнеборцям стало відомо, що спалахнула квартира на 1-му поверсі житлової двоповерхівки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Коли пожежники прибули на місце було встановлено, що в кімнаті горять домашні речі на площі 9 кв.м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили три трупи: чоловіка та двох жінок.

Вже о 19:09 вогонь вдалось локалізувати та о 19:30 ліквідувати. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Рятувальники ДСНС Харківщини попереджають: найпоширенішими причинами виникнення займань у помешканнях людей є паління у ліжку, несправність та перенавантаження електромережі, недбале ставлення до стану пічного опалення.