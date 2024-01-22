    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині загинуло три людини під час пожежі
22.01.2024  21:00   Дмитро Колоней

На Харківщині загинуло три людини під час пожежі

Рятувальники знайшли трупи мешканців Харківщини, коли гасили пожежу.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Лозівщині, у селищі Краснопавлівка загинуло три жителя Харківщини під час пожежі.
22 січня 2024 року о 18:20 вогнеборцям стало відомо, що спалахнула квартира на 1-му поверсі житлової двоповерхівки. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Коли пожежники прибули на місце було встановлено, що в кімнаті горять домашні речі на площі 9 кв.м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили три трупи: чоловіка та двох жінок.
 
Вже о 19:09 вогонь вдалось локалізувати та о 19:30 ліквідувати. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
 
Рятувальники ДСНС Харківщини попереджають: найпоширенішими причинами виникнення займань у помешканнях людей є паління у ліжку, несправність та перенавантаження електромережі, недбале ставлення до стану пічного опалення.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, та навів відео з  місця події, що харківські рятувальники загасили пожежу у обстріляній ворогом автівці.
 
Тэги:  смерть, пожежа, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.01 Надзвичайні події На Харківщині окупанти вбили чоловіка (фото) 17.01 Надзвичайні події Окупанти вбили жінку та поранили дітей (фото) 17.01 Надзвичайні події Тіло загиблої людини знайшли під час пожежі харківські рятувальники
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 