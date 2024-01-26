У Ігоря Терехова з'явився новий заступник

Серед основних завдань нового заступника буде контроль за якістю робіт, пов'язаних з благоустроєм територій, а також вчасне розглядання та належний рівень виконання звернень, які надходять до міської інформаційно-диспетчерської служби "1562" та інші завдання.

Міський голова Ігор Терехов відзначив ефективну та результативну роботу Департаменту контролю та його очільника, що допомогло виявити та усунути серйозні порушення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська рада затвердила зміни до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік.