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26.01.2024  13:32   

У Ігоря Терехова з'явився новий заступник

Депутати Харківської міської ради схвалили призначення Ігоря Резніка на посаду заступника міського голови - директора департаменту.

Фото: Фейсбук Игоря Резника
Фото: Фейсбук Игоря Резника

Як повідомляє РЕДПОСТ, рішення було ухвалено на позачерговій сесії міськради, і за нього проголосували 69 депутатів.

Серед основних завдань нового заступника буде контроль за якістю робіт, пов'язаних з благоустроєм територій, а також вчасне розглядання та належний рівень виконання звернень, які надходять до міської інформаційно-диспетчерської служби "1562" та інші завдання.

Міський голова Ігор Терехов відзначив ефективну та результативну роботу Департаменту контролю та його очільника, що допомогло виявити та усунути серйозні порушення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська рада затвердила зміни до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік.

Тэги:  ігор резнік, харків
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