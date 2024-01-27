27.01.2024 07:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 27 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Щоб день пройшов конструктивно і приніс вам багато можливостей, зірки радять сфокусуватися на досягненні своїх цілей, а не на протистоянні вам оточуючих і визначенні того, хто головніший.

Овен (21 березня – 20 квітня)

У Овна день обіцяє пройти згідно з відомим девізом: «Все чи нічого». І невідомо, що із цього краще. Якщо Овен піддасться спокусі довше поспати і нічого не робити взагалі, то день пройде хоч і без великих досягнень, зате спокійно. Але якщо він візьметься за справи, то пил при цьому може підняти таку, що мало не здасться! То може, і справді краще відпочити?

Телець (21 квітня – 21 травня)

День у Тельця пройде під знаком пасивності та розслаблення. Втім, це буде дуже гармонійна пасивність. Цього дня зірки навряд чи вимагатимуть від Тельця підвищеної енергійності, та й самому йому проявляти активність теж не захочеться. За будь-якої можливості розслабитися і нічого не робити, Телець із задоволенням віддасться цьому занять. І це буде найправильнішим рішенням, тому що будь-яка активність, на жаль, загрожує хаосом.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

З самого ранку Близнюкам може не давати спокою якась глобальна ідея. Близнюки обмірковуватимуть її цілий день, виношуючи, як мати виношує дитину, проте, швидше за все, до самого вечора з цієї ідеї так нічого розумного і не народиться. Зате вже якщо таки народиться – це буде справді щось із чимось!

Рак (22 червня – 23 липня)

Рака практично у всьому може супроводжувати почуття невдоволення. Найпростіші, повсякденні справи будуть просуватися зі складнощами і пробуксовками, що оптимізмом наповнювати Рака явно не буде. Швидше за все, йому захочеться якось вилити своє роздратування тих, хто виявиться поруч (зокрема і близьких). Робити цього не слід, тому що позитивного ефекту не дасть, а ось стосунки зіпсувати може. Краще просто перетерпіти цей день.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву захочеться якось розбурхати оточуючих і захопити їх чимось цікавим. Однак робити цього якраз не рекомендується! По-перше, розкачати когось у цей день буде дуже тяжко. По-друге, якщо це все-таки вдасться, результат може виявитися зовсім не таким райдужним, як видається Леву. Тож краще вже нікого не гальмувати, а зайнятися своїми справами.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Енергетичний потенціал Діви буде не меншим, ніж у динаміту! Питання лише у тому, яке застосування цієї енергії знайде сама Діва. Якщо ваша кипуча діяльність буде спрямована в якесь корисне русло, ви за один день здатні зробити стільки, скільки інші не змогли б і за місяць. А от якщо ця енергія буде спрямована кудись не туди… На жаль, динаміт є динамітом!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам випадає рідкісна можливість зайнятися щасливим байдикуванням! Події цього дня можна сміливо пустити на самоплив. По-перше, тому, що змінити їх хід Терези все одно ніяк не зможуть. По-друге, будь-які спроби вплинути на ситуацію не приведуть ні до чого, крім хаосу і суєти. Ну а без втручання Терезів все організується нехай і не відразу, зате само собою.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон може виявити у собі генеральські здібності! Принаймні бажання придертися і покомандувати виникатиме протягом дня регулярно. При цьому неквапливість оточуючих та їх бажання ухилитися від своїх обов'язків викликатимуть здивування та дратуватимуть Скорпіона. Сам же Скорпіон (як це заведено у генералів) розторопністю теж не відрізнятиметься.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У голові у Стрільця міцно оселиться думка про те, що статус – це гроші, і чим більше у вас грошей, тим міцніше ваше становище у суспільстві. Думка, звичайно, не нова, але оскільки питання свого суспільного статусу хвилюватиме Стрільця з подвоєною силою, весь день він може провести в роздумах про те, як розбагатіти. За цими думками день і пройде непомітно. На жаль, шансів реально розбагатіти небагато. Натомість цей день вдалий для спілкування та нових знайомств. Не виключено, що одне із цих знайомств виявиться перспективним!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Якщо вчора Козеріг затіяв якусь велику справу по дому, то за інерцією вона просуватиметься напрочуд легко, без сучка і задирки. А ось решта у Козерога валитиметься з рук. Навіть найпростіші справи по господарству можуть перетворитися на тортури і випробування для нервів. Не те що пиріг, навіть проста яєчня у цей день може нещадно підгоріти, а тарілка – розбитися під час миття. Так що по можливості краще звести всі домашні турботи до мінімуму.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій може відчувати небувале піднесення духу та ентузіазм – на жаль, не завжди доречний. Зірки схиляють до того, що Водолій постійно надихатиметься на різноманітні подвиги, ось тільки здійснення цих подвигів залишатиме бажати кращого. Якщо Водолій не хоче повторити долю того бідолахи, який на старанній молитві розбив собі лоба, йому буде корисно обмежити в цей день свою неприборкану спрагу діяльності.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби ризикують на власному досвіді відчути всі тяготи сибаритства та епікурейства. Утриматися від спокуси обтяжити свою фігуру і совість якоюсь смачною висококалорійною стравою буде особливо важко. Отже, якщо Риби налаштовані на боротьбу з кілограмами, їм краще не з'являтися в тих місцях, де смачно пахне. І не треба обманювати себе, що, мовляв, один шматочок – це небагато. де один, там і п'ятнадцять!