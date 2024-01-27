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27.01.2024  09:34   Рита Парфенова

Ворог завдає ударів по населеним пунктам Харківської області: про наслідки розповіли в ХОВА

Протягом минулої доби на Харківщині під артилерійськими та мінометними обстрілами перебували близько 15 населених пунктів

наслідки обстрілу харківщини

Під ворожими обстрілами перебували населені пункти Ветеринарне Харківського району; Нестерне Чугуївського району; Комісарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.

Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:

  1. О 10:40 ворог здійснив обстріл м. Куп'янськ із артилерії калібру 152 мм, що призвело до поранення працівника поліції. Постраждалий госпіталізований у середньому стані, а також пошкоджено приватний будинок.

  2. Близько 13:30 ворог відкрив вогонь із ракетно-артилерійської установки (РСЗВ) на с. Курилівка Куп'янського району, що призвело до пошкодження приватного будинку.

  3. О 22:00 окупанти також використали РСЗВ для обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району, що призвело до пошкодження приватного будинку.

  4. Сьогодні з 00:00 до 00:25 ворог наніс кілька ударів по м. Куп'янськ, що прзвело до пошкодження приватних будинків та гаража.

  5. Близько 00:20 окупанти обстріляли с. Синельникове Чугуївського району, спричинивши пошкодження приватного будинку.

Збройні сили України (ЗСУ) успішно відбили 13 атак ворожих сил біля Табаївки Куп'янського району.

наслідки обстрілу харківщини

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 січня 2024 року.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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