Ворог завдає ударів по населеним пунктам Харківської області: про наслідки розповіли в ХОВА

Під ворожими обстрілами перебували населені пункти Ветеринарне Харківського району; Нестерне Чугуївського району; Комісарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.
Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:
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О 10:40 ворог здійснив обстріл м. Куп'янськ із артилерії калібру 152 мм, що призвело до поранення працівника поліції. Постраждалий госпіталізований у середньому стані, а також пошкоджено приватний будинок.
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Близько 13:30 ворог відкрив вогонь із ракетно-артилерійської установки (РСЗВ) на с. Курилівка Куп'янського району, що призвело до пошкодження приватного будинку.
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О 22:00 окупанти також використали РСЗВ для обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району, що призвело до пошкодження приватного будинку.
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Сьогодні з 00:00 до 00:25 ворог наніс кілька ударів по м. Куп'янськ, що прзвело до пошкодження приватних будинків та гаража.
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Близько 00:20 окупанти обстріляли с. Синельникове Чугуївського району, спричинивши пошкодження приватного будинку.
Збройні сили України (ЗСУ) успішно відбили 13 атак ворожих сил біля Табаївки Куп'янського району.