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27.01.2024  16:51   Рита Парфенова

У лікарні померла 13-річна дівчинка, яка постраждала від авіаудару по Харківщині

Лікарі 10 днів боролися за життя дівчинки, яка постраждала внаслідок удару по селищу Малий Бурлук.

https://redpost.com.ua/news/1266132-okupanti-vbili-zhinku-ta-poranili-ditey
 
Про це повідомили у пресслужбі ХОВА, передає РЕДПОСТ.
 
27 січня у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок російського обстрілу села Малий Бурлук 17 січня.
 
Внаслідок удару ворога по селу авіабомбою, дівчинка отримала складні осколкові поранення та перебувала у коматозному стані протягом тривалого періоду.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 17 січня 2024 року близько 15:00 окупанти вдарили керованою авіабомбою по с. Малий Бурлук Купʼянського району.
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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