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27.01.2024  18:01   Рита Парфенова

Наслідки обстрілу населених пунктів Харківщини фіксують правоохоронці (фото)

Правоохоронці Куп'янського району задокументували наслідки воєнних злочинів окупантів протягом останньої доби.

Новини Харкова: наслідки обстрілу міста Куп'янськ та села Курилівка

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, вранці 27 січня правоохоронці зафіксували ворожі обстріли у селі Курилівка Куп'янського району. В результаті цих нападів пошкоджені приватні домоволодіння.

Також, близько 23:30 26 січня, російські військові вдарили по місту Куп'янськ, спричинивши руйнування та пошкодження житлових будинків, гаражів, господарчих споруд, а також автомобілів.

Новини Харкова: наслідки обстрілу міста Куп'янськ та села Курилівка

За попередніми даними, ворог використовував ракетно-артилерійську установку (РСЗВ) під час атаки на ці населені пункти.

Прокурори разом із слідчими поліції провели збір доказів та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

Новини Харкова: наслідки обстрілу міста Куп'янськ та села Курилівка

Під процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування щодо фактів порушення законів та звичаїв війни, згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 січня 2024 року.

 

Новини Харкова: наслідки обстрілу міста Куп'янськ та села Курилівка

Новини Харкова: наслідки обстрілу міста Куп'янськ та села Курилівка

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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