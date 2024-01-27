Наслідки обстрілу населених пунктів Харківщини фіксують правоохоронці (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, вранці 27 січня правоохоронці зафіксували ворожі обстріли у селі Курилівка Куп'янського району. В результаті цих нападів пошкоджені приватні домоволодіння.

Також, близько 23:30 26 січня, російські військові вдарили по місту Куп'янськ, спричинивши руйнування та пошкодження житлових будинків, гаражів, господарчих споруд, а також автомобілів.

За попередніми даними, ворог використовував ракетно-артилерійську установку (РСЗВ) під час атаки на ці населені пункти.

Прокурори разом із слідчими поліції провели збір доказів та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

Під процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування щодо фактів порушення законів та звичаїв війни, згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

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