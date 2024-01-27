У Харкові вилучили дітей в асоціальної матері

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Ювенальні поліцейські Харкова отримали повідомлення від мешканців селища Жуковського щодо 34-річної жінки, яка не належним чином виконує свої батьківські обов'язки та веде асоціальний спосіб життя.

Під час перевірки встановлено, що умови проживання двох дітей у віці півтора роки є несприятливими, а мати не надає достатнього догляду та не забезпечує їх повноцінним харчуванням.

Раніше з матір'ю проводилося кілька профілактичних заходів, але вона ігнорувала рекомендації та вимоги щодо виконання своїх батьківських обов'язків. В результаті цього працівники поліції та спеціалісти служби у справах дітей прийняли рішення про вилучення дітей з родини.

Вирішується питання щодо притягнення матері до адміністративної відповідальності за невиконання своїх батьківських обов'язків.

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