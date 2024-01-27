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27.01.2024  18:43   Рита Парфенова

У Харкові вилучили дітей в асоціальної матері

Поліцією Харкова виявлено факт неналежного виконання батьківських обов’язків матір’ю.

вилучили дітей
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Ювенальні поліцейські Харкова отримали повідомлення від мешканців селища Жуковського щодо 34-річної жінки, яка не належним чином виконує свої батьківські обов'язки та веде асоціальний спосіб життя.
 
Під час перевірки встановлено, що умови проживання двох дітей у віці півтора роки є несприятливими, а мати не надає достатнього догляду та не забезпечує їх повноцінним харчуванням.
 
Раніше з матір'ю проводилося кілька профілактичних заходів, але вона ігнорувала рекомендації та вимоги щодо виконання своїх батьківських обов'язків. В результаті цього працівники поліції та спеціалісти служби у справах дітей прийняли рішення про вилучення дітей з родини.
 
Вирішується питання щодо притягнення матері до адміністративної відповідальності за невиконання своїх батьківських обов'язків.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що1125  повідомлень від мешканців Харківської області отримали працівники поліції минулої доби.

 

Тэги:  поліція, харків
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