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27.01.2024  19:26   Рита Парфенова

Ворог обстріляв близько 20 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема:

  • Берестове;
  • Бударки;
  • Вовчанськ;
  • Дворічна;
  • Іванівка;
  • Козача Лопань;
  • Колодязне;
  • Огірцеве;
  • Петропавлівка;
  • Синьківка;
  • Уди.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Слобожанському напрямку противник зберігає свою військову присутність у прикордонних районах. Також він активно проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території російської федерації та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 січня 2024 року.

 

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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