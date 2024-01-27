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27.01.2024  20:37   Рита Парфенова

Харків'ян попереджують про сильний туман

У неділю, 28 січня, синоптики прогнозують у Харкові та області сильний вітер та туман.


Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вночі та вранці 28 січня по місту та області очікується туман, видимість 200 - 500 м. На дорогах ожеледиця. Це відповідає I-му, жовтому рівню небезпечності.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що дорожники Харківщині долали наслідки циклону, який вдарив по регіону рано вранці 26 січня.

 

Тэги:  негода, харків
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