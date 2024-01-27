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27.01.2024  21:32   Дмитро Колонєй

Готуємо ніжне суфле із курки з молоком

Рецепт, який готується у духовці, та ще й із мінімуму інгредієнтів.

 
Як пише РЕДПОСТ, ніжна, легка, проста і цікава страва - суфле з курки - гарний дієтичний варіант, який можна сміливо готувати навіть маленьким дітям.

Суфле із курки з молоком

Продукти:

 

  • 1 кг курячого філе,
  • 4 яйця,
  • 500 мл молока
  • 50 г борошна,
  • 50 г вершкового масла,
  • спеції

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Відварити курку до готовності.
  2. Подрібнити її у блендері.
  3. Відокремити білки від жовтків.
  4. Збити білки до стійких піків.
  5. Обсмажити борошно на вершковому маслі до золотистості.
  6. Влити молоко.
  7. Проварити 2-3 хвилини на слабкому вогні, помішуючи.
  8. Змішати курячий фарш, молоко та жовтки.
  9. Додати спеції.
  10. Поступово втрутити білки.
  11. Викласти масу у форму.
  12. Відправити суфле на 30-40 хвилин у духовку при 180 градусах.

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Тэги:  рецепт, суфле, курка, яйця, молоко, борошно, масло
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