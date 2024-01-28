28.01.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 січня

Весь день у Харкові буде хмарним. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі часом невеликі опади (сніг, мокрий сніг, місцями з дощем). Вдень без істотних опадів.

Вночі та вранці туман, 200–500 м. На дорогах ожеледиця. Слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу.

Вітер північний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 1–3º морозу, вдень 0–2º тепла.

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Народні прикмети

У давнину, щоб дізнатись погоду, спостерігали за небом. Якщо зірки сильно блищать, то бути морозу, а якщо вони тьмяні, то буде тепло.

Якщо з півночі приходили хмари, то відлиги не чекали.

Сильний снігопад віщує нічні морози.

Горобці тихо сидять на деревах і не щебечуть — до снігопаду.

Вітер день обіцяє дощове літо.