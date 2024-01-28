Прогноз погоди у Харкові на 28 січня

Весь день у Харкові буде хмарним. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
28 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі часом невеликі опади (сніг, мокрий сніг, місцями з дощем). Вдень без істотних опадів.
Вночі та вранці туман, 200–500 м. На дорогах ожеледиця. Слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу.
Вітер північний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 1–3º морозу, вдень 0–2º тепла.
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Цього дня будуть відмінно вдаватися справи, в яких потрібно думати головою. А от сфера почуттів і емоцій тимчасово відступить на другий план – так само, як і все інше, що суперечить строгим законам логіки.
Весь день у Харкові буде хмарним. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно 28 січня відзначається День захисту персональних даних.
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