28.01.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 28 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Цього дня будуть відмінно вдаватися справи, в яких потрібно думати головою. А от сфера почуттів і емоцій тимчасово відступить на другий план – так само, як і все інше, що суперечить строгим законам логіки.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну захочеться влаштувати свято, причому не так для тіла, як для душі. Цей день добре провести у спілкуванні з коханою людиною, бажано у романтичній обстановці гарного ресторану. А ось складних і тим більше слизьких тем у розмові з Овном краще уникати. Поговоріть про щось дрібне, але приємне, а всі серйозні справи відкладіть на потім.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Чим-чим, а стриманістю Телець не відрізнятиметься! Спробувати бути стриманішим, звичайно, не завадить, але навряд чи це вдасться. Телець може наговорити оточуючим купу гидот і знайти купу ворогів. Але може і навпаки: перейти на позитив і знайти таку ж купу друзів. У будь-якому випадку, емоції Тельця будуть дуже сильні та заразливі, а бажання висловлювати свої думки вголос – не завжди доречне та безпечне.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюків потягне туди, де люди веселяться, і життя б'є ключем! При цьому емоції самих Близнюків не виплескуватимуться через край. Просто їм буде приємно перебувати у веселих компаніях, заражаючись безтурботною атмосферою спільного свята. Оскільки ні до чого іншого зірки Близнюків не схиляють, то чому б і не провести вільний час на якійсь вечірці чи клубі?

Рак (22 червня – 23 липня)

Поведінка Рака не буде обтяжена зайвими рамками умовностей та пристойностей! Раку може навіть на якийсь час здатися, що він вищий за це. А от оточуючі можуть бути із цього приводу зовсім іншої думки. Дивлячись на таку свободу дій, вони можуть зробити не найвтішніші для Рака висновки. Набагато краще (і безпечніше!) витратити день на заняття якоюсь цікавою творчістю – це виходитиме у вас найкраще.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Емоції Лева постійно коливатимуться десь між поняттями «треба» та «хочу». З одного боку, справи, що накопичилися, наполегливо вимагатимуть зайнятися ними, з іншого ж – Леву захочеться відволіктися від рутини і зайнятися чимось цікавим. Щоб не мучитися у сумнівах, Леву варто спробувати знайти таке заняття, в якому корисне поєднується з приємним. Наприклад, витратити день на навчання та підвищення свого професійного рівня. Ну, чи хоч би розписати свій день так, щоб у ньому знайшлося місце і тому, й іншому.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

День у Діви буде насичений спілкуванням з різними людьми! Можливі нові цікаві знайомства чи зустрічі, які змінять поточні плани Діви. І хоча жодних радикальних змін зірки не обіцяють, проте день може бути багатим на цікаві повороти та нові враження. Хорошим рішенням для цього дня буде невелика подорож – як мінімум, прогулянку за місто.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

На порядку денному у Терезів першим пунктом стоятимуть суперечки, сварки та різного роду з'ясування стосунків. На жаль, до решти зірки схиляють Терези мало. А ось що стосується суперечок та сварок, то їх кількість буде прямо пропорційна числу розмов. Іншими словами, Терезам краще звести спілкування з оточуючими до мінімуму. Ну, чи хоча б запастись терпінням.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

На думку Скорпіона наполегливо вриватиметься вітер далеких мандрівок. Постарайтеся не виявляти цього перед начальством – навряд чи це оцінить. Але й опиратися такій пошесті теж не варто. Набагато краще витратити день, щоб обміркувати та спланувати якісь майбутні поїздки чи подорожі. Якщо ви ще не вирішили, де проведете відпустку чи найближчі вихідні, саме час цим зайнятися!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Що-що, а емоційний та інформаційний голод Стрільцю не загрожує! Він ризикує з головою поринути в атмосферу інтриг, чуток та пліток. Стрілець може навіть і сам не помітити, як стане рознощиком якоїсь не достовірної інформації. Намагайтеся при цьому хоча б не скочуватися до огульної критики (навіть за очі). Інакше це може ускладнити ваші стосунки з оточуючими.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу вкрай корисно зробити поява. Тобто опинитися в тих місцях, де зазвичай збираються якщо і не вершки суспільства, то принаймні публіка зі смаком та статусом. Можна, наприклад, відвідати модний клуб, прем'єру нового фільму чи цікаву виставку. Саме в цих місцях Козеріг має всі шанси завести несподіване знайомство, яке згодом дуже сприятливо позначиться на його долі.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію як повітря знадобиться освіжити свої емоції, додавши у своє життя яскравих фарб. Дуже непогано буде влаштувати у себе вдома свято, покликати у гості друзів (особливо тих, з ким він давно не бачився). І не треба прив'язувати свято до якогось приводу чи дати, можна просто організувати звичайні дружні посиденьки – вони обіцяють пройти напрочуд весело та душевно. Єдине, Водолію слід не надто захоплюватися спиртними напоями та уникати слизьких тем у спілкуванні.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам зовсім дикої здасться сама думка про те, що можна всидіти в чотирьох стінах. Не важливо як, і не важливо куди – для Риб головне здійснити якщо не подорож, то хоча б елементарну прогулянку. А ще краще буде вирушити до якогось клубу чи на вечірку. Без цього Риби ризикують зовсім закиснути і впасти в безпросвітне зневіру.