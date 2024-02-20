20.02.2024 16:44 Дмитро Колонєй

Загинули двоє мешканців Харківщини від міни окупантів

Жителі Харківщини підірвалися на найсмертельнішій міні загарбників.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 16 лютого 2024 року на полі між селами Довгеньке та Сулигівка на Ізюмщині троє чоловіків підірвалися на вибуховому предметі. Двоє з них загинули, третього доставили в лікарню.

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За висновком фахівців-вибухотехніків, чоловіки травмувалися внаслідок вибуху протипіхотної осколкової вистрибуючої міни кругового ураження ОЗМ-72. Це одна з найсмертоносніших мін. Її ще називають «відьма» або «жаба». При спрацьовуванні міна "вистрибує" на висоту 90-110 см і вибухає. Під час вибуху навкруги з ревучим звуком розлітаються осколки сталевих елементів.

Поліцейські під час огляду виявили ще дві міни ОЗМ-72 на дротових розтяжках, які були знешкоджені на місці.

Поруч з місцем підриву людей вибухотехніки виявили дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М та підривачем МВП-62. Робота з розмінування триває.

Поліція закликає бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів.