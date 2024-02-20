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20.02.2024  16:44   Дмитро Колонєй

Загинули двоє мешканців Харківщини від міни окупантів

Жителі Харківщини підірвалися на найсмертельнішій міні загарбників.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 16 лютого 2024 року на полі між селами Довгеньке та Сулигівка на Ізюмщині троє чоловіків підірвалися на вибуховому предметі. Двоє з них загинули, третього доставили в лікарню. 
 
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За висновком фахівців-вибухотехніків, чоловіки травмувалися внаслідок вибуху протипіхотної осколкової вистрибуючої міни кругового ураження ОЗМ-72. Це одна з найсмертоносніших мін. Її ще називають «відьма» або «жаба». При спрацьовуванні міна "вистрибує" на висоту 90-110 см і вибухає. Під час вибуху навкруги з ревучим звуком розлітаються осколки сталевих елементів. 
 
Поліцейські під час огляду виявили ще дві міни ОЗМ-72 на дротових розтяжках, які були знешкоджені на місці. 
 
Поруч з місцем підриву людей вибухотехніки виявили дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М та підривачем МВП-62. Робота з розмінування триває.
 
Поліція закликає бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів.
 
Тэги:  смерть, міна, харків, вбивство, агрессия россии, вибух
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