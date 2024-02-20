20.02.2024 17:15 Віталій Хінєвіч

Харківщина - серед лідерів українського спорту

Згідно рейтингу Міністерства молоді та спорту України з олімпійських та неолімпійських видів спорту за 2023 рік Харківська область посіла друге місце, поступившись лише Києву.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Спортсмени області протягом 2023 року на міжнародних змаганнях, чемпіонатах, Кубках світу та Європи вибороли 435 медалей:

153 – в олімпійських видах спорту;

233– в неолімпійських видах;

49 – серед спортсменів з інвалідністю.

Харків'яни успішно виступили на одному з головних стартів минулого року - ІІІ Європейських іграх, де здобули 4 срібні медалі. Нагадаємо, що призерами стали Єгор Скуріхін (таїландський бокс Муей Тай), Анна Пономаренко (брейкінг), Владислава та Марина Алексіїви (артистичне плавання, дуети), а також Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко (артистичне плавання, акробатична група).

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